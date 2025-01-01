Антонио Вивальди. Лучшее. Орган и оркестр «Северная Венеция»

Шедевры Вивальди в соборе Петрикирхе

Погрузитесь в неповторимую атмосферу красоты и гармонии с первыми аккордами произведений Антонио Вивальди, гениального композитора и виртуозного скрипача. Нежные и звонкие переливы музыки великого мастера прозвучат в самом сердце Петербурга - соборе Петрикирхе.

Звуки «Времен года» и другие шедевры

В оригинальной программе для вас прозвучат знаменитые концерты из циклов «Времена года» и «Гармоническое вдохновение», а также избранные симфонии в оригинальном переложении для органа и оркестра. Эти музыкальные произведения подарят незабываемые эмоции и позволят почувствовать всю красоту классической музыки.

Исполнители и атмосфера

Шедевры итальянского маэстро исполнит оркестр «Северная Венеция». Под управлением художественного руководителя и дирижера, лауреата международного конкурса Эдуарда Томши, вы услышите виртуозные исполнения.

Среди солистов — лауреаты международных конкурсов: органистка Ольга Котлярова и скрипач Филипп Саулин. Непревзойденная акустика одного из старейших соборов Петербурга и мощное звучание органа создадут торжественную атмосферу и радость приобщения к высокому искусству.