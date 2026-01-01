Антонина Нежданова – русский соловей

Концерт, посвящённый Антонине Неждановой

19 июня в Музее-квартире Н.С. Голованова состоится уникальный музыкальный вечер, посвящённый творчеству выдающейся русской оперной певицы Антонины Неждановой. Эту легендарную примадонну Большого театра высоко ценили её современники: Константин Станиславский называл её «Орфеем в женском платье», а Бернард Шоу утверждал, что она является «лучшим творением природы». Сергея Рахманинова также вдохновила её талант, и он посвятил ей свой знаменитый «Вокализ».

К концертной программе включены произведения супруга Неждановой, композитора и дирижёра Николая Голованова, который на протяжении тридцати лет был её бессменным аккомпаниатором. Зрители услышат романсы, среди которых «Алая роза» на стихи М. Гальперина, «В синем небе» на стихи И. Никитина, «Запад гаснет» на стихи А.К. Толстого, а также фортепианный цикл «Эстампы». Концерт будет сопровождаться комментариями, что сделает его особенно информативным и увлекательным.

Кроме того, в день концерта зрителям будет предоставлена возможность посетить одну из временных выставок. Уточняйте информацию у администраторов.