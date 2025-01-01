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Антон
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Спектакль Антон

Постановка
Театр Даниила Миронова 16+
Режиссер Наталья Плотникова
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль-драматерапия

Жизнь полна удивительных событий, людей и обстоятельств. Порой мы воспринимаем это как должное. Но задумывались ли вы, что жизнь, которую мы проживаем, — это именно наша жизнь? Принадлежат ли нашей собственной жизни те самые события, люди и обстоятельства? Возможно, это покажется вам глупостью, но наш разум готов поспорить с вами.

Погрузитесь в увлекательную историю, которая заставит вас задуматься о том, на что способно сознание и что действительно окружает наше тело. Окружает ли его вообще что-то?

Режиссура и сценарий

Спектакль «АНТОН» создан под руководством талантливого режиссера Наташи Плотниковой. Автор сценария — Рэнат Зиннатов, который известен своей способностью глубоко исследовать человеческие эмоции и переживания.

Почему стоит посетить?

«АНТОН» — это не просто спектакль, это настоящая драма, способная вызвать у зрителя целый спектр эмоций. Каждый зритель сможет найти в этой истории что-то близкое и личное, что сделает просмотр незабываемым.

Не упустите возможность задуматься о своей жизни и о том, что действительно имеет значение. Приходите на спектакль «АНТОН» и откройте для себя новые грани восприятия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 31 августа
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
19:00 от 1800 ₽
Казань, 23 января
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
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