Антон Залетаев и Летный сезон

Музыка в новом формате: ансамбль «Лётный Сезон»

Ансамбль «Лётный Сезон» представляет обновлённую программу, которая порадует зрителей не только разнообразием жанров, но и инновационными аранжировками. В этом уникальном концерте звучат темы из «Щелкунчика» Чайковского, а также музыка других российских гениев. Также ожидаются оригинальные произведения участников коллектива, ирландские мелодии, композиции «битлов» и даже детская песенка, переработанная под мастерство Антона Залетаева.

Креативный коллектив

«Лётный Сезон» — это альянс талантливых музыкантов и композиторов, стремящихся к совместным музыкальным экспериментам. Под руководством Антона Залетаева ансамбль приглашает в мир фьюжн-этно-джаза, где сочетания деревянных духовых инструментов и самобытные аранжировки создают неповторимую атмосферу.

Знакомство с Антоном Залетаевым

Антон Залетаев — московский саксофонист, флейтист и композитор, который начал свой музыкальный путь с фортепиано. После обучения на саксофоне в Российской Академии Музыки им. Гнесиных, он дебютировал на конкурсе молодых джазовых музыкантов в Ростове-на-Дону в 1993 году. С тех пор Залетаев успел поработать с множеством известных отечественных коллективов, включая оркестры под руководством Владислава Кадерского и Игоря Бутмана.

Известные партнеры

В годы своей карьеры Антон сотрудничал с такими музыкантами, как Яков Окун, Виктор Епанешников и Павел Чекмаковский. Его стилистическая универсальность позволила ему выступать в жанрах, выходящих за рамки джаза, включая проекты с Алексеем Кортневым и Петром Наличем. Среди мировых звёзд, с которыми работал Залетаев, можно отметить Луа Табакина и Дэвида Клейтона-Томаса из Blood Sweat and Tears.

Творческие достижения

Его композиция «Teacher Trane» вошла в сборник «100 лучших джазовых пьес отечественного джаза». В 2017 году был издан авторский двойной альбом «Лётный Сезон», который стал важной вехой в его творческой карьере.

Состав ансамбля

На сцене ансамбля выступят:

Антон Залетаев (саксофоны, флейты)

Роман Соколов (саксофоны, флейта, бас-кларнет)

Диана Хатамова (вокал)

Евгения Петерс (рояль)

Александр Горох (гитара)

Ярослав Константинов (контрабас)

Дмитрий Власенко (ударные)

Приходите и насладитесь уникальным звучанием и разнообразием музыкальных стилей в исполнении «Лётного Сезона»!