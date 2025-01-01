Сольный концерт Антона Зацепина в Москве

7 октября пройдет сольный концерт Антона Зацепина, известного российского артиста, который покорил сердца зрителей своими хитами. Зацепин — не только победитель «Фабрики звёзд 4», но и талантливый хореограф, поэт и телеведущий.

Уникальная программа

В рамках поддержки нового сингла «Кукла вуду» Антон исполнит все свои самые любимые песни, включая такие хиты, как «Мой дом», «Книжки о любви», «Широка река» и «Улетаю». Это уникальная возможность насладиться живым исполнением и окунуться в атмосферу творчества артиста.

Факты о творчестве

Антон Зацепин стал известен благодаря своему харизматичному стилю и невероятной энергетике на сцене. Его песни затрагивают самые разные темы, от любви до личных переживаний, и находят отклик в сердцах многочисленных поклонников. Не упустите возможность увидеть его живьем!

Приходите и получите удовольствие от яркого музыкального вечера в компании любимого артиста!