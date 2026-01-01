Оповещения от Киноафиши
Антон Токарев: концерт с искренним звучанием

Не упустите возможность посетить концерт Антона Токарева, артистам, чей талант завоевал сердца слушателей по всей стране. Его искреннее исполнение и энергия живых инструментов создают поистине незабываемую атмосферу.

Творческий путь

Антон Токарев стал известен широкой публике благодаря своему участию в музыкальном проекте «Голос». Его впечатляющий кавер на песню «Седьмой лепесток» группы Hi-Fi произвел настоящий фурор и привлек внимание к его таланту.

Популярные хиты

В репертуаре музыканта вы найдете такие известные композиции, как «Живой», «Лилии», «Зачем» (вместе с Владимиром Пресняковым), «Слёзы», «Жемчужина», «Целуй» и ремейк хита группы Uma2rman «Ты вернёшься». Каждая из этих песен наполнена глубокой эмоциональностью и искренностью.

Концерт Антона Токарева — это не только возможность насладиться прекрасной музыкой, но и уникальная возможность встретиться с артистом, который дарит зрителям свои лучшие эмоции и музыкальные впечатления. Не пропустите!

В других городах
Март
20 марта пятница
20:00
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
от 1400 ₽
21 марта суббота
20:00
Руки вверх! Новосибирск, Красный просп., 37
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Стендап-концерт Виктории Складчиковой
18+
Юмор
Стендап-концерт Виктории Складчиковой
19 апреля в 19:00 МТС Live Холл
от 1350 ₽
Stand Up изнутри
18+
Юмор
Stand Up изнутри
26 марта в 20:00 Pravda Bar
от 500 ₽
Русские сокровища
0+
Классическая музыка
Русские сокровища
26 мая в 19:00 Свердловская филармония
от 750 ₽
