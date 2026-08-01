Антон Румянцев. Классика рока в джазе

Вечер джазовых интерпретаций рок-классики с Антоном Румянцевым

В легендарном Jam Club на Сретенке состоится концерт одного из самых ярких российских саксофонистов — Антона Румянцева. В этот вечер зрителей ждет уникальная программа «Классика рока в джазе», где бессмертные хиты рок-легенд обретают новое звучание через свободу джазовой импровизации.

Знакомые мелодии в новом свете

Зрители смогут услышать такие культовые группы, как The Beatles, Queen, Nirvana и Led Zeppelin, в совершенно другом исполнении. Знакомые мелодии сохранят свою энергию и характер, но раскроются благодаря виртуозным аранжировкам, неожиданным гармониям и живому диалогу музыкантов на сцене.

Антон Румянцев — мастер своего дела

Антон Румянцев — выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных. Он сотрудничал с целым рядом известных музыкантов, таких как Олег Лундстрем, Анатолий Кролл, Даниил Kramer и Игорь Бутман. Румянцев является автором одного из самых известных российских проектов, переосмысляющего рок-классику через призму джаза.

Популярность и признание

За годы существования программы концерты Антона Румянцева собирали аншлаги как в России, так и за рубежом. В интервью музыкант подчеркивает, что слушатели заново переживают любимые эмоции, узнавая знакомые рок-мелодии в новом джазовом прочтении.

Уникальная атмосфера Jam Club

Концерт пройдет в одном из самых атмосферных джазовых клубов Москвы — Jam Club Music Hall. Гости часто отмечают уютную атмосферу, высокий уровень музыкантов и особую энергетику живых выступлений. Зрителей ждет вечер, в котором мощь рок-музыки встретится со свободой джаза, а легендарные композиции превратятся в живую музыкальную историю, рождающуюся прямо на сцене.