Антон Румянцев: «Джаз как сотворение мира»
Билеты от 2000₽
6+
О концерте

Концерт Антона Румянцева в Jam Club

В Jam Club Music пройдет уникальный джазовый концерт "Джаз как сотворение мира" в исполнении одного из самых ярких саксофонистов современности — Антона Румянцева и его квартета. Это не просто музыкальное выступление, а философское действо, где джаз становится метафорой мироздания.

О программе

Антон Румянцев и его "виртуозный джазовый квартет" развернут перед зрителем звуковую картину творения мира — от первозданного хаоса к гармонии через живую импровизацию и взаимодействие музыкантов. Каждый концерт уникален, ведь джаз, как и мир, создается здесь и сейчас.

Концепция выступления

  • Саксофон как голос Творца — тембр инструмента станет проводником между стихией, порядком и красотой.
  • Импровизация — каждым выступлением музыканты исследуют новые горизонты музыки.

Что звучит на концерте

В программе прозвучат авторские композиции Антона Румянцева, написанные специально для этого проекта, вместе с новыми интерпретациями джазовых стандартов и хитов рок-групп, таких как Nirvana, Queen и Led Zeppelin.

Мнение Антона Румянцева о проекте

Антон отмечает: «Джаз — это не просто музыка, это способ мышления. В нем есть всё: хаос, порядок, борьба, гармония, свобода и дисциплина. В этом концерте мы проживаем историю мироздания через звук. Каждый слушатель сможет найти свой смысл.»

Март
Апрель
1 марта воскресенье
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2000 ₽
3 апреля пятница
20:30
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2000 ₽

