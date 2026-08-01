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Антон Остерников
Билеты от 1000₽
Киноафиша Антон Остерников

Антон Остерников

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Стендап-вечер с Антоном Остерниковым в «Патриках»

На стендап-баре «Патрики» в Москве пройдет выступление известного комика Антона Остерникова. Формат концерта предполагает живое выступление, что создает неформальную атмосферу и близкий контакт со зрителями.

Об актере и комике

Антон Остерников — талантливый стендап-комик и актер, который стал известен благодаря своим выступлениям на таких шоу, как «Открытый микрофон», «Камеди Баттл», «Не спать» и «Импровизация. Команды». Также он принимал участие в проекте «Звезды» и снялся в сериалах «Универ 15 лет спустя», «Про это самое 2» и «Полярный 6».

Организация мероприятия

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой, однако менеджеры зала помогут комфортно разместиться в порядке очереди. Обратите внимание, что возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если вы планируете прийти в компании, рекомендуется приобретать билеты одним заказом на всех.

Купить билет на концерт Антон Остерников

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Август
Сентябрь
23 августа воскресенье
21:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
20 сентября воскресенье
21:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽

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