Стендап-вечер с Антоном Остерниковым в «Патриках»

На стендап-баре «Патрики» в Москве пройдет выступление известного комика Антона Остерникова. Формат концерта предполагает живое выступление, что создает неформальную атмосферу и близкий контакт со зрителями.

Об актере и комике

Антон Остерников — талантливый стендап-комик и актер, который стал известен благодаря своим выступлениям на таких шоу, как «Открытый микрофон», «Камеди Баттл», «Не спать» и «Импровизация. Команды». Также он принимал участие в проекте «Звезды» и снялся в сериалах «Универ 15 лет спустя», «Про это самое 2» и «Полярный 6».

Организация мероприятия

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой, однако менеджеры зала помогут комфортно разместиться в порядке очереди. Обратите внимание, что возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если вы планируете прийти в компании, рекомендуется приобретать билеты одним заказом на всех.