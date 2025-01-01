Меню
Антон Остерников. Тревожный тип. Стендап Урал тур
Антон Остерников. Тревожный тип. Стендап Урал тур

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт «Тревожный тип» от Антона Остерникова

Не пропустите новый стендап-концерт от талантливого комика и актёра Антона Остерникова! Концерт состоится в ближайшую субботу, и это будет особенное событие, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

О комике

Антон Остерников известен широкой аудитории благодаря участию в телевизионных проектах, таких как «Comedy Battle», «Не спать», «Галустян +», а также в сериале «Универ 13 лет спустя» на ТНТ. Его юмор завоевал популярность благодаря искренним и остроумным наблюдениям о жизни, которые он находит в повседневных ситуациях.

Что ждет зрителей?

Концерт «Тревожный тип» — это не просто сборище шуток, а глубокие размышления о жизни. Антон делится своими наблюдениями о переезде, взрослении и семейных отношениях. Он будет рассуждать о том, как его «тревожный» характер накладывает отпечаток на повседневные ситуации, смешивая юмор с атмосферой состояний, знакомых каждому из нас.

Почему стоит прийти?

Это выступление — возможность посмотреть на свою жизнь с улыбкой и понять, что все мы проходим через похожие стадии. Погружение в мир Антона Остерникова — это не только смех, но и душевные переживания.

Приготовьтесь провести незабываемый вечер за любимым занятием — слушая живые размышления и смешные истории от человека, который умеет делать праздник из обычных моментов!

В других городах

Уфа, 23 сентября
Дорогая, я перезвоню.., Уфа, Верхнеторговая пл., 1, Гостиный Двор
19:30 от 1000 ₽
Пермь, 25 сентября
Звезды сошлись Пермь, Монастырская, 12б
19:30 от 900 ₽
Челябинск, 27 сентября
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
18:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 28 сентября
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
19:00 от 1000 ₽

