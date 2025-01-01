Лекция Антона Нелихова: «От первоплевка к светопредставлению. Народная Библия»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию известного научного журналиста Антона Нелихова, которая обещает погрузить в причудливый мир народного православия. Эта лекция рассматривает, как библейские сюжеты и религиозные представления в русской деревне изменялись с течением времени, становясь порой совершенно неожиданными и яркими.

О чем лекция?

Народное православие в России часто существенно отличалось от церковного учения. В деревнях крестьяне зачастую обращались с молитвами к необычным фигурам: Адамова голова, Матушка святая Троица и никому не известный вопрос о том, кто займет место Бога после его смерти – Матерь Божия или Николай Угодник.

В библейских сюжетах происходили удивительные метаморфозы. Например, Адам по легенде был создан не из земли, а из ребра Евы, а их кожа обретала роговую корку, как у ногтей. Николай Угодник стал фигурой, способной не только спасать, но и щекотать дьявола. Ной, как «Ной Иванович», соответственно, решил строить ковчег, услышав о грядущей «великой утопии», а Авель подошел к делу с активной решимостью – он убил Каина.

А что же ждет человечество впереди? По утверждениям, Антихрист должен присоединить уши, чтобы объехать весь мир, в то время как Сатана мирно катается на велосипеде. Спастись от этой схеме «светопредставления» можно, как ни странно, прячась под кроватью.

Насколько странным и оригинальным является мир русской «Народной Библии», вы сможете узнать на лекции Антона Нелихова.

О спикере

Антон Нелихов – это не только автор книг по естественной истории и фольклору, но и финалист престижной премии «Просветитель» (2023) и лауреат «За верность науке» (2023). Он также является создателем популярных пабликов «Газетная пыль» и «Минутка этнографии», а также автором книги «Мифы окаменелостей: от костей великанов и пальцев водяных до зубов дракона и стрел с неба».

Полезная информация

Посетить лекцию могут зрители от 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в уникальный и захватывающий мир народных представлений о религии!