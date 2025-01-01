Лекция Антона Нелихова: «От первоплевка к светопредставлению. Народная Библия»

Не упустите возможность стать частью уникальной онлайн-трансляции лекции, посвященной причудливому миру русской «Народной Библии»! Ведущий - молодое дарование литературы и науки, Антон Нелихов, расскажет о том, как народное православие отличалось от официальной церковной иерархии.

Темы лекции

На лекции вы узнаете о странных и необычных представлениях, которые существовали в крестьянской среде. Например, в деревнях крестьяне заказывали молебны Адамовой голове и молились Матушке святой Троице, при этом обсуждая, кто займет место Бога после его смерти: Матерь Божия или Николай Угодник.

Не обойдется и без увлекательных библейских сюжетов, изменившихся до неузнаваемости. Вы услышите, как Адам был создан из ребра Евы, а их кожа покрыта роговым чехлом, как у ногтей. Николай Угодник в этой интерпретации щекочет дьявола, а Ной Иванович готовится строить ковчег в ожидании «великой утопии». Кроме того, вы познакомитесь с образом Авеля, который убивает Каина.

Лекция затронет и запутанные пророчества о будущем. Как вы думаете, существует ли возможность, что антихрист отрастит уши, чтобы облететь весь мир? Или что Сатана катается на велосипеде? А спасение от «светопредставления» возможно лишь под кроватью?

О спикере

Антон Нелихов - талантливый научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023) и лауреат премии «За верность науке» (2023). Он является автором нескольких книг, среди которых «Мифы окаменелостей. От костей великанов и пальцев водяных до зубов дракона и стрел с неба». Антон также руководит пабликами «Газетная пыль» и «Минутка этнографии», что подтверждает его глубокое знание и интерес к культурной и природной истории.

Информация для зрителей

Возрастное ограничение: 6+

Не пропустите эту удивительную возможность узнать больше о русском фольклоре и народной культуре - присоединяйтесь к онлайн-трансляции!