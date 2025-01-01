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Антон Нелихов. О чем молчит русская нечисть?
Киноафиша Антон Нелихов. О чем молчит русская нечисть?

Антон Нелихов. О чем молчит русская нечисть?

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция Антона Нелихова «О чем молчит русская нечисть?»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию писателя и научного журналиста Антона Нелихова, посвященную звуковому миру русской нечисти. Вы узнаете, как нечистые духи проявляют себя в нашем фольклоре и какие звуки их сопровождают.

О чем лекция?

Как звучат нечистые духи? Их звуковая палитра разнообразна: от тихих шорохов домового до громогласного свиста и хохота лешего. В лекции вы сможете услышать:

  • Тихие шорохи домового;
  • Громогласный свист лешего;
  • Всплески водяного;
  • Стоны самоубийц.

Антон Нелихов также расскажет, какие звуковые портреты можно нарисовать для русской нечисти, каким образом наши предки боролись с нечистыми духами и чем могут быть опасны разговоры во сне.

Кто рассказывает?

Лектором выступит Антон Нелихов — научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023) и лауреат премии «За верность науке» (2023). Он является автором нескольких книг по естественной истории и фольклору, а также создателем популярных пабликов «Газетная пыль» и «Минутка этнографии».

Дополнительная информация

Контакты организатора: +7 911 066 55 64
Возрастное ограничение: 12+

Не упустите возможность погрузиться в таинственный мир русских легенд и мифов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Coffee Art Hall Санкт-Петербург, ​Сытнинская, 14
19:00 от 1200 ₽

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