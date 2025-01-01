Лекция Антона Нелихова «О чем молчит русская нечисть?»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию писателя и научного журналиста Антона Нелихова, посвященную звуковому миру русской нечисти. Вы узнаете, как нечистые духи проявляют себя в нашем фольклоре и какие звуки их сопровождают.

О чем лекция?

Как звучат нечистые духи? Их звуковая палитра разнообразна: от тихих шорохов домового до громогласного свиста и хохота лешего. В лекции вы сможете услышать:

Тихие шорохи домового;

Громогласный свист лешего;

Всплески водяного;

Стоны самоубийц.

Антон Нелихов также расскажет, какие звуковые портреты можно нарисовать для русской нечисти, каким образом наши предки боролись с нечистыми духами и чем могут быть опасны разговоры во сне.

Кто рассказывает?

Лектором выступит Антон Нелихов — научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023) и лауреат премии «За верность науке» (2023). Он является автором нескольких книг по естественной истории и фольклору, а также создателем популярных пабликов «Газетная пыль» и «Минутка этнографии».

Дополнительная информация

Контакты организатора: +7 911 066 55 64

Возрастное ограничение: 12+

Не упустите возможность погрузиться в таинственный мир русских легенд и мифов!