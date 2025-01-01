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Антон Чекуров и его квинтет
Билеты от 1000₽
Киноафиша Антон Чекуров и его квинтет

Антон Чекуров и его квинтет

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Авторская программа Антона Чекурова в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Погрузитесь в мир джаза на авторской программе талантливого московского саксофониста Антона Чекурова. Это уникальное музыкальное событие пройдет в уютном Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке.

О программе

Антон Чекуров представит слушателям свои оригинальные композиции, наполненные глубокими эмоциями и яркими мелодиями. Уникальный стиль исполнения и мастерство музыканта уже завоевали сердца многих любителей джаза.

Интересные факты

  • Антон Чекуров известен своим экспериментальным подходом к джазовой музыке, сочетая элементы классики и современных направлений.
  • Он активно сотрудничает с другими известными музыкантами, что придаёт его выступлениям особую динамику.
  • Джаз-клуб Игоря Бутмана — одно из самых популярных мест для ценителей джазовой музыки в Москве.

Почему стоит посетить

Приходите на программу Антона Чекурова, чтобы насладиться живой музыкой в атмосфере дружелюбия и творчества. Это отличная возможность открыть для себя новые грани джаза и поддержать молодые таланты!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 1000 ₽

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