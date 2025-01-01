Антон Чекуров и его квинтет

Авторская программа Антона Чекурова в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Погрузитесь в мир джаза на авторской программе талантливого московского саксофониста Антона Чекурова. Это уникальное музыкальное событие пройдет в уютном Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке.

О программе

Антон Чекуров представит слушателям свои оригинальные композиции, наполненные глубокими эмоциями и яркими мелодиями. Уникальный стиль исполнения и мастерство музыканта уже завоевали сердца многих любителей джаза.

Интересные факты

Антон Чекуров известен своим экспериментальным подходом к джазовой музыке, сочетая элементы классики и современных направлений.

Он активно сотрудничает с другими известными музыкантами, что придаёт его выступлениям особую динамику.

Джаз-клуб Игоря Бутмана — одно из самых популярных мест для ценителей джазовой музыки в Москве.

Почему стоит посетить

Приходите на программу Антона Чекурова, чтобы насладиться живой музыкой в атмосфере дружелюбия и творчества. Это отличная возможность открыть для себя новые грани джаза и поддержать молодые таланты!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!