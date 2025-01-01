Антон Чекуров и его квинтет

Погрузитесь в мир джаза на авторской программе талантливого московского саксофониста Антона Чекурова. Это уникальное музыкальное событие пройдет в уютном Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке.
Антон Чекуров представит слушателям свои оригинальные композиции, наполненные глубокими эмоциями и яркими мелодиями. Уникальный стиль исполнения и мастерство музыканта уже завоевали сердца многих любителей джаза.
Приходите на программу Антона Чекурова, чтобы насладиться живой музыкой в атмосфере дружелюбия и творчества. Это отличная возможность открыть для себя новые грани джаза и поддержать молодые таланты!
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!