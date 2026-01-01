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Антон Борисов
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Киноафиша Антон Борисов

Антон Борисов

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Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Уникальное шоу Антона Борисова в клубе «Magnus Locus»

В музыкальном клубе «Magnus Locus» состоится необычное шоу Антона Борисова, одного из самых опытных стендап-комиков России. Это событие обещает стать настоящим открытием для любителей оригинального юмора и музыкальных экспериментов.

В программе выступления — уникальная смесь stand-up комедии и музыкальной импровизации. На глазах зрителей Антон создаст ряд музыкальных композиций-шедевров, опираясь на истории, которые будут рассказаны в зале. Каждое шоу будет абсолютно неповторимым: смешение живого исполнения и неподдельного комедийного таланта создаст атмосферу, которой не будет нигде больше.

Не упустите возможность стать частью этого творческого процесса, где каждый вечер — это новое и неожиданное. Шоу Антона Борисова — это выход за рамки традиционного театра, который точно не оставит равнодушными.

Исполнители
Борисов А

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Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
29 сентября вторник
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
28 октября среда
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9
24 ноября вторник
20:00
Magnus Locus Москва, просп. Мира, 12, стр. 9

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