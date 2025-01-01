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Антон Борисов. Стендап-концерт
Киноафиша Антон Борисов. Стендап-концерт

Антон Борисов. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Антон Борисов: Мастер стендапа из Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на выступление Антона Борисова, опытного стендап-комика, которого по праву считают одним из основателей жанра в России. Его шоу — это уникальный микс умной взрослой комедии, глубоких мыслей и впечатляющей импровизации.

Неповторимый стиль

Антон Борисов сочетает в своих выступлениях остроумие и глубокий анализ жизненных ситуаций. Каждое его шоу становится незабываемым событием благодаря тому, что он умело взаимодействует с аудиторией, что добавляет элемент неожиданности и свежести.

Интересные факты

  • Антон Борисов начал свою карьеру в стендапе более десяти лет назад и с тех пор зарекомендовал себя как один из самых ярких представителей жанра.
  • Его выступления проходят в разных городах России, собирая полные залы и восторженные отзывы зрителей.
  • Комик активно использует элементы импровизации, что делает каждое шоу уникальным и неповторимым.

Не пропустите!

Если вы ищете вечер, наполненный смехом и оригинальными идеями, не упустите возможность увидеть Антона Борисова в действии. Подготовьтесь к тому, чтобы смеяться и размышлять одновременно!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 1000 ₽

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