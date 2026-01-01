Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Антон Борисов: Песня про тебя
Киноафиша Антон Борисов: Песня про тебя

Антон Борисов: Песня про тебя

18+
Возраст 18+

О концерте

Уникальный стендап от Антона Борисова

Приглашаем вас на концерт Антона Борисова, одного из ведущих российских стендап-комиков. В течение вечера он создаст ряд музыкальных композиций-шедевров на основе историй, рассказанных зрителями в зале.

Открытие дверей и рекомендации

Двери открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть заказать напитки. После начала выступления работа бара прекращается, а места занимают строго по купленным билетам.

Кто такой Антон Борисов?

Антон Борисов – известный артист жанра стендап-комедии, участник популярных проектов «Comedy Баттл», «Убойная Лига», «КВН» и многих других. Его остроумие и умение смешить делают каждое выступление уникальным.

Почему стоит пойти?

Это отличная возможность увидеть живое выступление Антона Борисова, чьи шутки и истории заинтересуют всех, кто любит юмор. Не упустите шанс насладиться атмосферой настоящего стендапа!

Для кого это событие?

Концерт будет интересен всем любителям стендап-комедии и ценителям хорошего юмора. Приходите и готовьтесь веселиться!

Купить билет на концерт Антон Борисов: Песня про тебя

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
27 февраля пятница
22:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 700 ₽
26 марта четверг
21:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 700 ₽
27 марта пятница
22:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 700 ₽

В ближайшие дни

Константин Лем
12+
Поп Джаз
Константин Лем
11 марта в 20:00 Ben Hall
от 1000 ₽
Три Вторых. Тур 10 лет
18+
Рок
Три Вторых. Тур 10 лет
19 марта в 19:00 Нирвана
от 1000 ₽
Kunteynir
18+
Хип-хоп
Kunteynir
18 апреля в 18:00 Ставников
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше