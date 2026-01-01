Антон Борисов: Песня про тебя

Уникальный стендап от Антона Борисова

Приглашаем вас на концерт Антона Борисова, одного из ведущих российских стендап-комиков. В течение вечера он создаст ряд музыкальных композиций-шедевров на основе историй, рассказанных зрителями в зале.

Открытие дверей и рекомендации

Двери открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно занять свои места и успеть заказать напитки. После начала выступления работа бара прекращается, а места занимают строго по купленным билетам.

Кто такой Антон Борисов?

Антон Борисов – известный артист жанра стендап-комедии, участник популярных проектов «Comedy Баттл», «Убойная Лига», «КВН» и многих других. Его остроумие и умение смешить делают каждое выступление уникальным.

Почему стоит пойти?

Это отличная возможность увидеть живое выступление Антона Борисова, чьи шутки и истории заинтересуют всех, кто любит юмор. Не упустите шанс насладиться атмосферой настоящего стендапа!

Для кого это событие?

Концерт будет интересен всем любителям стендап-комедии и ценителям хорошего юмора. Приходите и готовьтесь веселиться!