Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Антон Беляев. Therr Maitz
Киноафиша Антон Беляев. Therr Maitz

Антон Беляев. Therr Maitz

12+
Возраст 12+

О концерте

Осенний концерт Антона Беляева и группы Therr Maitz в Челябинске

Погрузитесь в атмосферу осеннего концерта с живым звуком! В этот вечер на сцене прозвучат лучшие хиты коллектива, а также новые композиции и свободные импровизации в характерном для Therr Maitz стиле, сочетании инди, соула и электроники.

Группа Therr Maitz, известная своими запоминающимися мелодиями и яркими выступлениями, порадует зрителей не только любимыми треками, но и новыми музыкальными экспериментами. Антон Беляев – яркий вокалист, чье исполнение оставляет незабываемое впечатление.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обещает быть незабываемым для всех ценителей качественной музыки. Присоединяйтесь к настоящему празднику звука!

Купить билет на концерт Антон Беляев. Therr Maitz

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
19 ноября четверг
19:00
Концертный зал «Таганай» (МТС Live Холл) Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 3000 ₽
21 ноября суббота
19:00
ДИВС Екатеринбург, Олимпийская наб., 3
от 2500 ₽

Фотографии

Антон Беляев. Therr Maitz Антон Беляев. Therr Maitz Антон Беляев. Therr Maitz Антон Беляев. Therr Maitz Антон Беляев. Therr Maitz Антон Беляев. Therr Maitz Антон Беляев. Therr Maitz Антон Беляев. Therr Maitz Антон Беляев. Therr Maitz

В ближайшие дни

Шоу «Импровизаторы». 10 лет
18+
Юмор

Шоу «Импровизаторы». 10 лет

30 октября в 20:00 Концертный зал «Таганай» (МТС Live Холл)
от 1500 ₽
Akmal'
12+
Поп

Akmal'

10 апреля в 19:00 Концертный зал «Таганай» (МТС Live Холл)
от 4000 ₽
Fun Mode
18+
Рок

Fun Mode

13 сентября в 20:00 Ozz
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше