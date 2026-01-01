Антон Беляев. Therr Maitz

Осенний концерт Антона Беляева и группы Therr Maitz в Челябинске

Погрузитесь в атмосферу осеннего концерта с живым звуком! В этот вечер на сцене прозвучат лучшие хиты коллектива, а также новые композиции и свободные импровизации в характерном для Therr Maitz стиле, сочетании инди, соула и электроники.

Группа Therr Maitz, известная своими запоминающимися мелодиями и яркими выступлениями, порадует зрителей не только любимыми треками, но и новыми музыкальными экспериментами. Антон Беляев – яркий вокалист, чье исполнение оставляет незабываемое впечатление.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обещает быть незабываемым для всех ценителей качественной музыки. Присоединяйтесь к настоящему празднику звука!