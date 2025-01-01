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Антон Беляев и Therr Maitz
Киноафиша Антон Беляев и Therr Maitz

Антон Беляев и Therr Maitz

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Therr Maitz: музыкальный эксперимент в Казани

Группа Therr Maitz — это настоящий летучий музыкальный отряд, который упорно и стремительно движется по пути экспериментов. Их история служит ярким примером того, как творческое бесстрашие и безупречное мелодическое чутье могут покорить любую аудиторию. За десять лет существования московского состава Therr Maitz они стали законодателями моды в российской музыке, привив слушателям любовь к воздушному поп-року и диско-фанку.

Лидер и творческая команда

Лидер группы Антон Беляев — успешный композитор и продюсер, который подарил нам саундтрек к фильму «Лёд» и работал с артистами самого высокого уровня. Он органично смотрится как среди участников шоу «Голос», так и в жюри фестиваля «Новая волна». Важно отметить, что группа также является важной статьей российского музыкального экспорта: Therr Maitz покорили не только топовые российские фестивали, но и сцену Europe на венгерском Sziget.

Эксперименты и уникальные концерты

Therr Maitz доказывают, что в борьбе за любовь массовой аудитории не стоит бояться экспериментов. Каждый концерт группы — это уникальное событие. Музыканты любят импровизировать, и программа может варьироваться от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок, созданных с участием струнной секции из Лондона.

Награды и независимость

Несмотря на статус лучших артистов по версии iTunes и Apple Music, а также награду европейского MTV, Therr Maitz остаются независимой группой, чутко реагирующей на колебания мировых музыкальных тенденций. Их концерты неизменно привлекают внимание и дарят незабываемые эмоции.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 4 ноября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 4000 ₽
Нижний Новгород, 8 ноября
КРК Нагорный Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
19:00 от 4000 ₽
Казань, 15 ноября
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz

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