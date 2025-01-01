Антон Беляев и Therr Maitz

Therr Maitz: музыкальный эксперимент в Казани

Группа Therr Maitz — это настоящий летучий музыкальный отряд, который упорно и стремительно движется по пути экспериментов. Их история служит ярким примером того, как творческое бесстрашие и безупречное мелодическое чутье могут покорить любую аудиторию. За десять лет существования московского состава Therr Maitz они стали законодателями моды в российской музыке, привив слушателям любовь к воздушному поп-року и диско-фанку.

Лидер и творческая команда

Лидер группы Антон Беляев — успешный композитор и продюсер, который подарил нам саундтрек к фильму «Лёд» и работал с артистами самого высокого уровня. Он органично смотрится как среди участников шоу «Голос», так и в жюри фестиваля «Новая волна». Важно отметить, что группа также является важной статьей российского музыкального экспорта: Therr Maitz покорили не только топовые российские фестивали, но и сцену Europe на венгерском Sziget.

Эксперименты и уникальные концерты

Therr Maitz доказывают, что в борьбе за любовь массовой аудитории не стоит бояться экспериментов. Каждый концерт группы — это уникальное событие. Музыканты любят импровизировать, и программа может варьироваться от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок, созданных с участием струнной секции из Лондона.

Награды и независимость

Несмотря на статус лучших артистов по версии iTunes и Apple Music, а также награду европейского MTV, Therr Maitz остаются независимой группой, чутко реагирующей на колебания мировых музыкальных тенденций. Их концерты неизменно привлекают внимание и дарят незабываемые эмоции.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта!