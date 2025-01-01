Меню
Антон Беляев и Therr Maitz
Антон Беляев и Therr Maitz

Антон Беляев и Therr Maitz

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Антон Беляев и Therr Maitz: Летучий музыкальный отряд в Краснодаре

Группа Therr Maitz под руководством лидера Антона Беляева готова подарить незабываемый концерт на легендарной площадке Краснодара – в амфитеатре парка Галицкого. Это не просто выступление, а настоящая музыкальная феерия, где каждый момент будет ярким и неожиданным.

Музыкальный стиль и уникальные эксперименты

Therr Maitz известны своим стремительным и точным стилем, который сочетает в себе элементы воздушного поп-рока и диско-фанка. Группа стала законодателем моды в российской музыке, и её эксперименты с жанрами не оставляют равнодушными поклонников.

Антон Беляев: творческая личность

Антон Беляев не только лидер группы, но и успешный композитор и продюсер. На его счету работа над саундтреком к знаменитому фильму «Лёд», а также сотрудничество с известными артистами. Антон активно участвует в музыкальных проектах, включая шоу «Голос» и фестиваль «Новая волна», что подчеркивает его многогранный талант.

Каждый концерт – уникальное событие

Каждое выступление Therr Maitz – это уникальное шоу, в котором музыканты не боятся импровизировать. Программа концертов может варьироваться от компактной электроники до масштабных симфонических аранжировок, что делает каждое событие неповторимым.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия! Концерт обещает быть незабываемым и захватывающим.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 3 сентября
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
19:00 от 6000 ₽

Фотографии

Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz Антон Беляев и Therr Maitz

