Антон Беляев и THERR MAITZ в Алматы

Большой сольный концерт Антона Беляева и группы THERR MAITZ в Алматы

17 марта 2026 года на сцене Дворца Республики в Алматы состоится ожидаемое сольное выступление Антона Беляева и его группы THERR MAITZ. Это событие объединяет лучших исполнителей и их хиты, создавая уникальную музыкальную атмосферу.

Живое исполнение и мощная энергетика

На концерте вас ждет захватывающая музыка, глубокий электронный звук и фирменный вокал Антона Беляева. Прямое живое исполнение гарантирует вечер, наполненный эмоциями и драйвом.

Поддержка партнеров

Концерт проходит при поддержке Авторадио Казахстан и Rockafisha. Не упустите шанс стать частью этого яркого события на современной сцене!