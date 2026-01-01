Оповещения от Киноафиши
Антон Беляев и THERR MAITZ в Алматы
Киноафиша Антон Беляев и THERR MAITZ в Алматы

Антон Беляев и THERR MAITZ в Алматы

О концерте

Большой сольный концерт Антона Беляева и группы THERR MAITZ в Алматы

17 марта 2026 года на сцене Дворца Республики в Алматы состоится ожидаемое сольное выступление Антона Беляева и его группы THERR MAITZ. Это событие объединяет лучших исполнителей и их хиты, создавая уникальную музыкальную атмосферу.

Живое исполнение и мощная энергетика

На концерте вас ждет захватывающая музыка, глубокий электронный звук и фирменный вокал Антона Беляева. Прямое живое исполнение гарантирует вечер, наполненный эмоциями и драйвом.

Поддержка партнеров

Концерт проходит при поддержке Авторадио Казахстан и Rockafisha. Не упустите шанс стать частью этого яркого события на современной сцене!

Купить билет на концерт Антон Беляев и THERR MAITZ в Алматы

Март
17 марта вторник
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

