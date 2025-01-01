Концерт Антона Беляева и группы Therr Maitz в Гнесинке

В Органном зале МССМШ им. Гнесиных звучит уникальное сочетание вековых музыкальных традиций и современных ритмов. 14 октября здесь выступит Антон Беляев — яркий артист, чья необычайная энергетика открывает новые грани музыкального искусства. Он собрал вокруг себя команду талантливых исполнителей: Виктория Жук (бэк-вокал), Дмитрий Павлов и Илья Камалдинов (гитары), Дмитрий Фомин (бас), Игнат Кравцов (ударные) и Хорхе Паласио (перкуссия). В этот вечер они подарят публике оригинальные аранжировки и каверы известных композиций.

Знакомьтесь с Антоном Беляевым

Антон Беляев — певец, композитор и пианист, основатель и фронтмен группы Therr Maitz. Группа завоевала популярность благодаря уникальному сочетанию инди, электроники, соула и поп-музыки, а их песни известны глубоким лиризмом и оригинальными музыкальными решениями.

LAB-шоу и экспериментальное звучание

В 2019 году Антон запустил проект LAB-шоу, где артисты обсуждают творчество и исполняют как свои, так и чужие треки в необычных аранжировках. Этот проект дает возможность экспериментировать с новыми звучаниями и стилями, расширяя творческие горизонты. Многие треки исполняются совместно с Therr Maitz, струнным оркестром, хором и приглашенными музыкантами.

Музыкальный отряд Therr Maitz

Therr Maitz — это настоящий летучий музыкальный отряд, стремительный и неуловимый в своих экспериментах. За десять лет существования группа стала законодателем моды в российской музыке, привив слушателям любовь к воздушному поп-року и диско-фанку. Каждый концерт этих музыкантов — уникальное событие: от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок с участием струнной секции из Лондона.

Несмотря на статус лучших артистов по версии iTunes и Apple Music, а также награду европейского MTV, Therr Maitz остаются независимой группой, чутко реагирующей на колебания мировых тенденций. Не упустите возможность насладиться их музыкой и зарядиться атмосферой творчества!