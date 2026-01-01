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Антон Баронин & Orchestra 2.0
Билеты от 1000₽
Киноафиша Антон Баронин & Orchestra 2.0

Антон Баронин & Orchestra 2.0

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Антон Баронин представляет проект «Orchestra 2.0»

Известный российский пианист Антон Баронин запускает свой сольный проект «Orchestra 2.0», который обещает удивить зрителей уникальным сочетанием джаза, рока и постмодернизма. В этом концерте музыканты смело экспериментируют с жанрами, смешивая традиционные элементы с современными направлениями.

Репертуар ансамбля включает не только вывернутые наизнанку джазовые стандарты, но и неожиданные аранжировки знакомых всем хитов, например, «Staying Alive» группы The Bee Gees и «Smoke on The Water» от Deep Purple. Каждое выступление наполняется лёгкой иронией и самоиронией, что делает «Orchestra 2.0» одним из самых интересных проектов на российской сцене.

О музыкантах

Антон Баронин — воспитанник Московской консерватории и продолжатель традиций русской фортепианной школы. Более пятнадцати лет он играл в Квартете и биг-бэнде Игоря Бутмана. В его резюме — участие в совместных проектах с легендами джаза: Benny Golson, Michael Brecker, Wynton Marsalis, George Benson и многими другими известными музыкантами.

Баронин выступал на таких престижных сценах, как Большой зал консерватории, Дом музыки, Карнеги Холл в Нью-Йорке и Ройял Альберт Холл в Лондоне. Оригинальная манера игры музыканта сочетает энергию би-бопа, свободное мышление фри-джаза и интеллигентность классической музыки.

Состав ансамбля

На Главную сцену Клуба в этот вечер выйдут:

  • Антон Баронин – рояль, композиция
  • Антон Нетёсов – контрабас
  • Давид Магоян – ударные

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события!

Купить билет на концерт Антон Баронин & Orchestra 2.0

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Сентябрь
7 сентября понедельник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

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