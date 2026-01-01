Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Антон Баронин & Orchestra 2.0
Билеты от 1500₽
Киноафиша Антон Баронин & Orchestra 2.0

Антон Баронин & Orchestra 2.0

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Антон Баронин: новый взгляд на джаз с проектом «Orchestra 2.0»

Известный российский пианист Антон Баронин представляет свой сольный проект «Orchestra 2.0». Этот уникальный проект сочетает в себе элементы джаза, рока и постмодернизма, создавая неожиданные и яркие композиции.

Эксперименты с жанрами

Музыканты в проекте активно экспериментируют с жанрами, смешивая традицию с современными направлениями. Они черпают вдохновение не только в классическом джазе, но и в разнообразной музыке 1970-х, а также в электронной и альтернативной сценах. Вместе с тем, репертуар «Orchestra 2.0» может удивить вывернутыми наизнанку джазовыми стандартами и неожиданными аранжировками известных хитов. В числе таких знаковых произведений — «Staying Alive» (The Bee Gees) и «Smoke on The Water» (Deep Purple).

О музыканте

Антон Баронин — воспитанник Московской консерватории и продолжатель традиций прославленной русской фортепианной школы. Его карьера включает более пятнадцати лет игры в Квартете и биг-бэнде Игоря Бутмана. Пианиста знают за участие в совместных проектах с такими легендами джаза, как Benny Golson, Michael Brecker и Wynton Marsalis.

Престижные сцены мира

Баронин выступал на самых престижных сценах, таких как Большой зал консерватории, Дом музыки, Карнеги Холл в Нью-Йорке и Ройял Альберт Холл в Лондоне. Он сотрудничал с такими известными оркестрами, как оркестр Владимира Федосеева и оркестр Юрия Башмета.

Оригинальный стиль

Оригинальная манера игры Баронина сочетает энергию би-бопа, свободное мышление фри-джаза и интеллигентность классики. Музыкант активно участвует в сторонних проектах различных жанров, идеально вписываясь в их стилистику, будь то салонный джаз или экстравагантные проекты молодых музыкантов.

Кто выступит в этот вечер

На главную сцену клуба выйдут: Антон Баронин (рояль, композиция), Антон Нетёсов (контрабас) и Давид Магоян (ударные). Не упустите возможность насладиться ярким музыкальным событием!

Купить билет на концерт Антон Баронин & Orchestra 2.0

Помощь с билетами
Март
23 марта понедельник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
16 мая в 21:00 Spaten Haus Grand
от 1590 ₽
«Ляпис Трубецкой против Жуков» трибьют шоу концерт
16+
Поп Рок Кавер
«Ляпис Трубецкой против Жуков» трибьют шоу концерт
8 марта в 20:00 Жаровня
от 1500 ₽
Celentano Show
18+
Джаз Эстрада
Celentano Show
5 августа в 20:30 Союз композиторов
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше