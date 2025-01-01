Меню
Антон Баронин & Orchestra 2.0
Билеты от 1500₽
Антон Баронин & Orchestra 2.0

Антон Баронин & Orchestra 2.0

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Джазовые ритмы от Антона Баронина

Пианист, композитор и аранжировщик Антон Баронин — известная фигура в мире джаза. Являясь воспитанником Московской консерватории, он продолжает традиции прославленной русской фортепианной школы. Его уникальный стиль сочетает в себе энергию би-бопа, свободное мышление фри-джаза и интеллигентность классической музыки.

Выступления и сотрудничество

В течение более 15 лет Баронин выступал в составе квартета и биг-бэнда Игоря Бутмана, а также принимал участие в совместных проектах с легендарными музыкантами такими, как Benny Golson, Michael Brecker и Wynton Marsalis. Его гастроли охватывают самые престижные сцены мира: Большой зал консерватории, Дом музыки, Карнеги холл в Нью-Йорке, Ройял Альберт Холл в Лондоне и многие другие.

Академическая деятельность

Антон также сотрудничал с оркестрами таких маэстро, как Владимир Федосеев, Юрий Башмет и Александр Сладковский. Это сотрудничество позволяет ему активно участвовать в различных проектах, охватывающих широкий спектр музыкальных жанров.

Проекты и гастроли

Возглавляя собственный проект — трио Orchestra 2.0, Антон Баронин успешно гастролирует как по России, так и за ее пределами. Его мастерство позволяет адаптироваться к различной стилистике, будь то оркестр с музыкой «третьего течения», уютный салонный джаз или авангардные проекты молодого поколения музыкантов.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием талантливого музыканта в его новых выступлениях!

14 сентября
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
20:30 от 1500 ₽

