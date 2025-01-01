Меню
Киноафиша Антон 66. То ли концерт, то ли... Антон Адасинский

Спектакль Антон 66. То ли концерт, то ли... Антон Адасинский

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на необычный праздник – спектакль «Смотрите, кто пришел!» на Фонтанке 69

Приглашаем вас на необычный праздник – спектакль «Смотрите, кто пришел!» Обещаем, что будет весело и увлекательно! В программе ожидаются музыка, слова и танцы, которые подарят море эмоций.

Музыка и танцы

На сцене прозвучат песни из нового альбома «Светлое рядом», исполненные талантливыми авторами – Давидом (12 лет), Артуром (12 лет) и Антоном (66 лет). Это уникальная возможность услышать музыку, созданную настоящими артистами, которые готовы поделиться с вами своей креативной энергией.

Конкурс настоящих мужчин

Не пропустите конкурс «УПАВ» (употребление алкоголя вредно), который станет яркой частью вечера. В этом конкурсе примет участие самогон от Кондратьевой Елены Дмитриевны. Место проведения: Ольгино, ул. Парусная, 12.

Чтение рассказов

Кроме музыкальной программы, Антон прочитает вслух несколько рассказов из сборника «Ненаписанное». Это добавит серьезности в атмосферу праздника и позволит зрителям погрузиться в мир литературы.

Не пропустите!

Спектакль пройдет в непринужденной обстановке, где смех и серьезные размышления будут идти рука об руку. Заходите, будет интересно!

Фотографии

Антон 66. То ли концерт, то ли... Антон Адасинский Антон 66. То ли концерт, то ли... Антон Адасинский Антон 66. То ли концерт, то ли... Антон Адасинский Антон 66. То ли концерт, то ли... Антон Адасинский Антон 66. То ли концерт, то ли... Антон Адасинский Антон 66. То ли концерт, то ли... Антон Адасинский
