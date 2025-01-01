Спектакль Антон 66. То ли концерт, то ли... Антон Адасинский

Приглашаем вас на необычный праздник – спектакль «Смотрите, кто пришел!» на Фонтанке 69

Приглашаем вас на необычный праздник – спектакль «Смотрите, кто пришел!» Обещаем, что будет весело и увлекательно! В программе ожидаются музыка, слова и танцы, которые подарят море эмоций.

Музыка и танцы

На сцене прозвучат песни из нового альбома «Светлое рядом», исполненные талантливыми авторами – Давидом (12 лет), Артуром (12 лет) и Антоном (66 лет). Это уникальная возможность услышать музыку, созданную настоящими артистами, которые готовы поделиться с вами своей креативной энергией.

Конкурс настоящих мужчин

Не пропустите конкурс «УПАВ» (употребление алкоголя вредно), который станет яркой частью вечера. В этом конкурсе примет участие самогон от Кондратьевой Елены Дмитриевны. Место проведения: Ольгино, ул. Парусная, 12.

Чтение рассказов

Кроме музыкальной программы, Антон прочитает вслух несколько рассказов из сборника «Ненаписанное». Это добавит серьезности в атмосферу праздника и позволит зрителям погрузиться в мир литературы.

Не пропустите!

Спектакль пройдет в непринужденной обстановке, где смех и серьезные размышления будут идти рука об руку. Заходите, будет интересно!