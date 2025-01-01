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Антон & Виктория Макарские. Живой концерт в Прощеное воскресенье
Билеты от 1200₽
Киноафиша Антон & Виктория Макарские. Живой концерт в Прощеное воскресенье

Антон & Виктория Макарские. Живой концерт в Прощеное воскресенье

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Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Живой семейный концерт – яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее за пределы привычного формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди проектов российских исполнителей. Не случайно концерт называется «Живым», так как именно зрители создают программу вечера и становятся полноценными участниками уникального концерта! На эти концерты взрослые с удовольствием приходят вместе с детьми, т.к. и для самых юных зрителей тоже будут музыкальные сюрпризы. Поэтому концерт не просто живой – он семейный. Антон и Виктория являются звёздами мюзиклов и телеэкрана, но также и идеальной супружеской парой. С первой минуты они влюбляют в себя зал своим тонким чувством юмора, необыкновенными голосами и непосредственным общением с публикой. Их творчество – это глоток свежего, чистого воздуха в современном бушующем мире. Время концерта тоже выбрано не случайно – воскресный день зрители (особенно гости и семьи из других городов) могут провести на экскурсии по центру Москвы и комплексу Храма Христа Спасителя, сделать незабываемые фотографии на Патриаршем мосту с видом на Кремль и Москва-реку, вкусно отобедать в храмовой трапезной (находится прямо у входа в Зал Церковных Соборов), ну а после концерта будет удобно и не поздно добираться домой. Безупречный репертуар состоит из самых красивых и любимых мелодий: как написанных специально для Макарских известными авторами – Сергеем Трофимовым, Ириной Дубцовой, Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым, так и ставших уже легендой – «Обними» и ария «BELLE» из мюзикла «Notre Dame de Paris».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
17:00 от 1200 ₽

Фотографии

Антон & Виктория Макарские. Живой концерт в Прощеное воскресенье Антон & Виктория Макарские. Живой концерт в Прощеное воскресенье

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