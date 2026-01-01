Оповещения от Киноафиши
Антология русской музыки
Антология русской музыки

12+
12+

О концерте

Запущенный в 142-м сезоне, авторский проект солистки Пермской оперы Натальи Кирилловой быстро завоевал популярность и меняет свое название на «Антологию русской музыки». Новый бренд обещает множество разнообразных и насыщенных концертных программ.

В сезоне 2020/2021 в зале Дома Смышляева зрителей ожидают не только романсы. На концертах прозвучат хоровые произведения и камерные инструментальные сочинения из наследия русской классики. Все это будет исполнено солистами оперной труппы и музыкантами оркестров Пермского театра оперы и балета. Атмосфера концертов отсылает к традициям литературно-музыкальных салонов XIX — начала ХХ века.

Наталья Кириллова не только блестящее сопрано, но и страстная исследовательница музыки ушедших эпох. Концепция «Антологии» была разработана ею совместно с режиссером Ольгой Эннс. В предыдущем сезоне проект показал, сколько сокровищ скрыто в глубинах русской классики и какие новые открытия ждут исполнителей и слушателей.

 

Апрель
11 апреля суббота
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 2000 ₽

