Антология русской музыки

Запущенный в 142-м сезоне, авторский проект солистки Пермской оперы Натальи Кирилловой быстро завоевал популярность и меняет свое название на «Антологию русской музыки». Новый бренд обещает множество разнообразных и насыщенных концертных программ.

В сезоне 2020/2021 в зале Дома Смышляева зрителей ожидают не только романсы. На концертах прозвучат хоровые произведения и камерные инструментальные сочинения из наследия русской классики. Все это будет исполнено солистами оперной труппы и музыкантами оркестров Пермского театра оперы и балета. Атмосфера концертов отсылает к традициям литературно-музыкальных салонов XIX — начала ХХ века.

Наталья Кириллова не только блестящее сопрано, но и страстная исследовательница музыки ушедших эпох. Концепция «Антологии» была разработана ею совместно с режиссером Ольгой Эннс. В предыдущем сезоне проект показал, сколько сокровищ скрыто в глубинах русской классики и какие новые открытия ждут исполнителей и слушателей.