Антология русской музыки. Николай Раков
Киноафиша Антология русской музыки. Николай Раков

Антология русской музыки. Николай Раков

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер камерной музыки в частной филармонии «Триумф»

Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир камерной музыки! Частная филармония «Триумф» представляет авторский проект Натальи Кирилловой, который обещает оставить незабываемые впечатления.

Исполнители

В основе концерта выступят талантливые музыканты:

  • Наталья Кириллова — сопрано
  • Виталий Беляков — флейта
  • Роман Исхаков — скрипка
  • Антон Одинцов — труба
  • Кристина Рассадникова — фортепиано
  • Алексей Сучков — фортепиано

Что ожидать?

В программе вечера — разнообразные произведения, которые подарят вам встречу с классическими и современными композиторами. Каждый исполнитель привнесет свою уникальную интерпретацию и стиль, создавая гармоничное звучание.

Знать на будущее

Подобные концерты — это не только возможность насладиться музыкой, но и шанс познакомиться с новыми именами и уникальными проектами в мире искусства. Не упустите шанс стать частью этого события!

Ждем вас на вечере камерной музыки!

В других городах

Пермь, 25 ноября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 300 ₽

