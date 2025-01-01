Антология русской музыки. Николай Раков

Вечер камерной музыки в частной филармонии «Триумф»

Не упустите уникальную возможность погрузиться в мир камерной музыки! Частная филармония «Триумф» представляет авторский проект Натальи Кирилловой, который обещает оставить незабываемые впечатления.

Исполнители

В основе концерта выступят талантливые музыканты:

Наталья Кириллова — сопрано

Виталий Беляков — флейта

Роман Исхаков — скрипка

Антон Одинцов — труба

Кристина Рассадникова — фортепиано

Алексей Сучков — фортепиано

Что ожидать?

В программе вечера — разнообразные произведения, которые подарят вам встречу с классическими и современными композиторами. Каждый исполнитель привнесет свою уникальную интерпретацию и стиль, создавая гармоничное звучание.

Знать на будущее

Подобные концерты — это не только возможность насладиться музыкой, но и шанс познакомиться с новыми именами и уникальными проектами в мире искусства. Не упустите шанс стать частью этого события!

Ждем вас на вечере камерной музыки!