Антология русского романса

Музыкальный вечер в Белом зале Политехнического университета: романсы и арии

Дорогие зрители! Приглашаем вас на незабываемый концерт, посвященный творчеству великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. В этот вечер на сцене Белого зала выступят восходящие звезды российской оперной сцены под руководством народной артистки России Ольги Кондиной.

Знакомство с Римским-Корсаковым

Римский-Корсаков — один из величайших композиторов своего времени, чьи произведения буквально пронизаны лирикой и мелодикой. Его уникальный стиль, соединяющий народные традиции с западноевропейской музыкальной культурой, оказал значительное влияние на развитие русской классической музыки. Вокальные сочинения Римского-Корсакова славятся своей эмоциональностью и глубиной, и они продолжают звучать на сценах по всему миру.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат как камерные романсы, наполненные тонкой поэзией, так и оперные арии, демонстрирующие драматизм и техническую виртуозность. Исполнителями станут лауреаты всероссийских и международных конкурсов — талантливые ученики Ольги Кондиной, профессора Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Специальный гость вечера

Особым подарком для слушателей станет выход на сцену самой Ольги Кондиной, которая исполнит свои любимые произведения русского классика. Не упустите возможность насладиться мастерством одной из самых известных исполнительниц!

Мы ждём вас на этом музыкальном празднике, который станет настоящим подарком для всех ценителей классической музыки!