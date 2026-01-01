Оповещения от Киноафиши
Антология русского рока
Антология русского рока

6+
Возраст 6+

О концерте

Звуки русского рока в симфоническом исполнении

Воронежский концертный зал приглашает вас на уникальный спектакль, где русский рок встретится с классической музыкой. Под звуки симфонического оркестра вы сможете насладиться эффектными аранжировками хитов, которые стали неотъемлемой частью нашей музыкальной культуры.

Знакомые мелодии

В программе — любимые песни таких легендарных групп, как «Ария», «КиШ», «Агата Кристи», «Сектор газа», «Джанго», «Чайф» и многих других. Зрителей ждут знаменитые композиции:

  • «Районы-кварталы»
  • «Ковер-вертолет»
  • «Лесник»
  • «Прыгну со скалы»
  • «Кукла колдуна»
  • «Местные»
  • «Вальпургиева ночь»
  • «Все идет по плану»
  • «Холодная весна»

Присоединяйтесь к нам

Это будет незабываемый вечер, полный ярких эмоций и великолепной музыки. Приходите и пойте вместе с нами!

Март
26 марта четверг
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17

Мировые рок-хиты на виолончелях: Storm Cellos
6+
Рок
Мировые рок-хиты на виолончелях: Storm Cellos
4 апреля в 20:45 Eventuki
от 1500 ₽
Алексей Брянцев
12+
Эстрада Шансон
Алексей Брянцев
27 апреля в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
Билеты
Копенgаgен
16+
Рок
Копенgаgен
23 апреля в 20:00 Сто ручьев
Билеты
