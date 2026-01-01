Антология русского рока

Звуки русского рока в симфоническом исполнении

Воронежский концертный зал приглашает вас на уникальный спектакль, где русский рок встретится с классической музыкой. Под звуки симфонического оркестра вы сможете насладиться эффектными аранжировками хитов, которые стали неотъемлемой частью нашей музыкальной культуры.

Знакомые мелодии

В программе — любимые песни таких легендарных групп, как «Ария», «КиШ», «Агата Кристи», «Сектор газа», «Джанго», «Чайф» и многих других. Зрителей ждут знаменитые композиции:

«Районы-кварталы»

«Ковер-вертолет»

«Лесник»

«Прыгну со скалы»

«Кукла колдуна»

«Местные»

«Вальпургиева ночь»

«Все идет по плану»

«Холодная весна»

Присоединяйтесь к нам

Это будет незабываемый вечер, полный ярких эмоций и великолепной музыки. Приходите и пойте вместе с нами!