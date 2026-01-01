Антология русского классического романса

Классический романс от «Петербург-концерта»

«Петербург-концерт» продолжает серию вечеров, посвященных классическому романсу — жанру, который сочетает в себе сентиментальность, романтику, нежность и лирику. Романс является не только уникальным феноменом мировой культуры, но и важным выражением национального самосознания, являясь «дитям» русской поэзии и музыки.

Музыкальная программа

В программе вечера прозвучат романсы и дуэты таких выдающихся композиторов, как:

Михаил Глинка

Александр Даргомыжский

Александр Бородин

Модест Мусоргский

Пётр Чайковский

Сергей Рахманинов

Исполнители вечера

Солисты Мариинского театра:

Екатерина Шиманович — сопрано

Максим Булатов — баритон

Партия фортепиано — Александр Рубинов.

Ведущий концерта

Концерт ведет музыковед, заслуженный работник культуры России — Лариса Воронцовская.

Не упустите возможность насладиться волшебством классического романса в исполнении мастеров сцены!