Антология русского классического романса

«Петербург-концерт» продолжает серию вечеров, посвященных классическому романсу — жанру, который сочетает в себе сентиментальность, романтику, нежность и лирику. Романс является не только уникальным феноменом мировой культуры, но и важным выражением национального самосознания, являясь «дитям» русской поэзии и музыки.
В программе вечера прозвучат романсы и дуэты таких выдающихся композиторов, как:
Солисты Мариинского театра:
Партия фортепиано — Александр Рубинов.
Концерт ведет музыковед, заслуженный работник культуры России — Лариса Воронцовская.
Не упустите возможность насладиться волшебством классического романса в исполнении мастеров сцены!