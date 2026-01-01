Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Антология органной музыки. Играет Александр Фисейский. Концерт 7
Билеты от 1000₽
Киноафиша Антология органной музыки. Играет Александр Фисейский. Концерт 7

Антология органной музыки. Играет Александр Фисейский. Концерт 7

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт Александра Фисейского в Римско-католическом кафедральном соборе

В Римско-католическом кафедральном соборе состоится концерт заслуженного артиста России и профессора Александра Фисейского. Это событие порадует любителей органной музыки и ценителей классического репертуара.

В программе прозвучат произведения величайших композиторов: Иоганна Себастьяна Баха и Феликса Мендельсона-Бартольди. Выбор этих мастеров не случаен — именно Мендельсон, выдающийся романтик, вернул миру творчество Баха, забытое на протяжении почти целого столетия.

Этот концерт станет частью масштабного проекта Александра Фисейского «Антология органной музыки». Не упустите возможность насладиться величественными звуками органа в великолепной атмосфере собора на Малой Грузинской.

Исполнитель: Александр Фисейский (орган)

В программе: И. С. Бах, Ф. Мендельсон-Бартольди

Купить билет на концерт Антология органной музыки. Играет Александр Фисейский. Концерт 7

Помощь с билетами
Сентябрь
2 сентября среда
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Ночь Рока. Rocklike
18+
Рок

Ночь Рока. Rocklike

22 августа в 23:30 16 тонн
от 600 ₽
Сияние. Вилена Соколова
6+
Эстрада

Сияние. Вилена Соколова

24 сентября в 20:00 Eclipse
от 2200 ₽
Ольга Сергеева. Сольный концерт
6+
Джаз Эстрада

Ольга Сергеева. Сольный концерт

14 октября в 19:00 Концертный зал «Москва»
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше