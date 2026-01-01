Антология органной музыки. Играет Александр Фисейский. Концерт 7

Концерт Александра Фисейского в Римско-католическом кафедральном соборе

В Римско-католическом кафедральном соборе состоится концерт заслуженного артиста России и профессора Александра Фисейского. Это событие порадует любителей органной музыки и ценителей классического репертуара.

В программе прозвучат произведения величайших композиторов: Иоганна Себастьяна Баха и Феликса Мендельсона-Бартольди. Выбор этих мастеров не случаен — именно Мендельсон, выдающийся романтик, вернул миру творчество Баха, забытое на протяжении почти целого столетия.

Этот концерт станет частью масштабного проекта Александра Фисейского «Антология органной музыки». Не упустите возможность насладиться величественными звуками органа в великолепной атмосфере собора на Малой Грузинской.

Исполнитель: Александр Фисейский (орган)

В программе: И. С. Бах, Ф. Мендельсон-Бартольди