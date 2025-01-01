Концерт Антохи МС в Алматы

Антоха МС – яркий и самобытный артист, который гармонично сочетает в своем творчестве рэгги, хип-хоп, джаз, фанк и оркестровое диско. Он не только певец, но и талантливый трубач, а также мультиинструменталист. Антоха уже давно завоевал сердца слушателей своей живой подачей и уникальной атмосферой на концертах.

Новый альбом и коллаборации

В 2024 году артист представил свой первый альбом за последние пять лет под названием «ШИК МОЛА». Альбом стал заметным событием в музыкальном мире и собрал положительные отзывы. Кроме того, Антоха выпустил серию громких коллабораций с известными исполнителями, такими как Слава КПСС, ROMANOVSKAYA, The Hatters, Баста, ЛАУД и UBEL.

Что ждать на концерте?

На предстоящем концерте в Алматы зрителей ждут как любимые композиции, так и свежий материал. Это не просто шоу, а настоящее музыкальное событие с ярким фирменным звуком и мощной энергетикой. Тёплая атмосфера, присущая выступлениям Антохы МС, сделает это мероприятие поистине особенным.