Антоха МС
Киноафиша Антоха МС

Антоха МС

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Антохи MC в Перми

Творчество Антохи MC можно отнести к рэпу лишь по формальным признакам. Этот талантливый артист, вооруженный трубой и драм-машинкой, действительно использует речитатив. Однако он находится вне стандартной рэп-сцены с её агрессивной ритмикой, баттлами и мачистскими ценностями.

Под кустарные ламповые биты Антохе удается запечатлеть потаенные мотивы российской действительности. Его творчество иногда звучит тревожно, но всегда правдиво. Чаще всего в треках артиста сквозит оптимизм и добрая энергетика. Он мастерски передает атмосферу непростой, но увлекательной жизни вокруг.

Об уникальном стиле Антохи MC

Антоха MC — это не просто музыкант, а целый мир, который он создает через свою музыку. Его уникальный стиль сочетает в себе элементы экспериментального звука и текста, отражающего повседневность, в которой многие могут узнать себя.

Что ожидать на концерте

На концерте в Перми зрители смогут насладиться не только музыкой, но и атмосферой, которую создает Антоха. Это будет не просто выступление — это погружение в его мир, полное эмоций и переживаний.

Приходите и ощутите на себе атмосферу живого выступления, где каждый трек наполнен смыслом и энергией, способной вдохновлять и согревать.

Апрель
3 апреля пятница
19:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 1800 ₽

