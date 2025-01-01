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Антоха МС
Билеты от 1500₽
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Антоха МС

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт Антохи MC: Музыка вне рамок

Творчество Антохи MC сложно отнести к традиционному рэпу. Несмотря на использование речитатива и характерные черты жанра, его музыка полностью отличается от агрессивной атмосферы типичной рэп-сцены. Антоха представляет собой талантливого одиночку, который с помощью трубы и драм-машинки создает уникальные музыкальные полотна.

Звуки российской действительности

Под кустарные ламповые биты артисту удается запечатлеть потаенные мотивы российской действительности. Его треки звучат местами тревожно, но при этом правдиво. Главная особенность музыки Антохи — это способность передать оптимизм и добрую энергетику, которые пронизывают непростую, но увлекательную жизнь вокруг.

Оптимизм в каждом звуке

Несмотря на серьёзные темы, в творчестве Антохи MC можно ощутить позитивный настрой. Это делает его музыку доступной и понятной для широкой аудитории, которая ищет в ней отражение своей жизни и переживаний. Его треки становятся настоящими саундтреками к повседневности, наполняя её красками и эмоциями.

Не упустите возможность познакомиться с творчеством Антохи MC и погрузиться в его уникальный мир звуков и смыслов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
18:00 от 1500 ₽

Фотографии

Антоха МС Антоха МС Антоха МС Антоха МС Антоха МС Антоха МС Антоха МС Антоха МС Антоха МС Антоха МС

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