Антоха МС в Санкт-Петербурге
Киноафиша Антоха МС в Санкт-Петербурге

Антоха МС в Санкт-Петербурге

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт Антохи МС в Санкт-Петербурге

Клуб «Sound» в Санкт-Петербурге примет концерт Антохи МС, который обещает стать настоящим музыкальным событием этого года. Артист порадует зрителей своими лучшими хитами и новыми треками, представив свою творческую эволюцию за более чем 15 лет на сцене.

Музыкальный путь и жизненный опыт

За годы своей карьеры Антоха МС обошел десятки городов и накопил бесценный опыт. Его выступление станет не просто концертом, а возвращением к истокам — от первых шагов в музыке до сегодняшнего звучания. Каждая песня — это отдельный мир, полон воспоминаний и эмоций.

Знакомство с миром артиста

Сцена в «Sound» станет пространством, в котором Антоха обживает свой уникальный мир. Переходя из одной реальности в другую через свет и образы, он предложит зрителям как знакомство с уже известными композициями, так и шанс открыть для себя новые стороны своего творчества. Финал концерта будет посвящен возвращению к себе, теплу и памяти.

Энергия и искренность

Концерт Антохи МС в Санкт-Петербурге — это искренность, nostalgia по дому и бесконечная любовь к музыке, усиленные мощной энергией, которую артист щедро дарит своим поклонникам. Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, полного мурашек и драйва.

Купить билет на концерт Антоха МС в Санкт-Петербурге

В других городах
Апрель
18 апреля суббота
20:00
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
от 1500 ₽

