Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Антоха МС. Новогодний квартирник
Билеты от 4500₽
Киноафиша Антоха МС. Новогодний квартирник

Антоха МС. Новогодний квартирник

16+
Возраст 16+
Билеты от 4500₽

О концерте

Возвращение Антохи МС: предновогодний концерт в клубе «16 Тонн»

А ведь он мог бы прилететь к нам на санях, запряжённых говорящим оленем, или вылезти из «тонновского» камина на веранде с мешком подарков — и все бы сказали «ну да, это ж Антоха». Но на этот раз он просто зайдёт через дверь, вернётся, будто и не было шести лет нашей разлуки. И сюрпризы ждут нас уже на концерте!

Открытие вечера

Антоха МС — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, обладатель уникального стиля, который вобрал в себя элементы рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. Он частый гость главных фестивалей страны и теперь с большим предновогодним концертом заглянет в «16 Тонн»!

Камера и уют

Это будет камерная встреча, настолько уютная, что мы рекомендуем приходить в узорчатых свитерах с оленями, пижамах и кигуруми. Для особого настроения Антоха подготовил лучшие хиты, как ёлочные игрушки, которые порадуют всех меломанов. Музыка будет сопровождаться клавишами, саксофоном, акустической гитарой и трубой.

Сюрпризы на концерте

Сюрпризов ожидается много! Например, зрители смогут передать свои вопросы и послания артисту прямо на сцену. Он обещает оперативно ответить на них! Кроме того, в баре будут глинтвейн и шампанское — все привычные новогодние напитки для создания праздничной атмосферы.

Мы все долго ждали этой музыкальной встречи, и она обещает стать незабываемой!

Купить билет на концерт Антоха МС. Новогодний квартирник

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 4500 ₽

Фотографии

Антоха МС. Новогодний квартирник Антоха МС. Новогодний квартирник Антоха МС. Новогодний квартирник Антоха МС. Новогодний квартирник Антоха МС. Новогодний квартирник Антоха МС. Новогодний квартирник Антоха МС. Новогодний квартирник Антоха МС. Новогодний квартирник Антоха МС. Новогодний квартирник Антоха МС. Новогодний квартирник

В ближайшие дни

Stand Up | Секретный состав
18+
Юмор
Stand Up | Секретный состав
31 декабря в 21:00 Standup Brothers
от 1200 ₽
Женя Ефимова
16+
Поп Рок Инди
Женя Ефимова
13 декабря в 18:00 16 тонн Арбат
от 1000 ₽
Петрович & The Hot Rod Band
18+
Блюз
Петрович & The Hot Rod Band
13 февраля в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше