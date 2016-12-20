Антоха МС. Новогодний квартирник

Возвращение Антохи МС: предновогодний концерт в клубе «16 Тонн»

А ведь он мог бы прилететь к нам на санях, запряжённых говорящим оленем, или вылезти из «тонновского» камина на веранде с мешком подарков — и все бы сказали «ну да, это ж Антоха». Но на этот раз он просто зайдёт через дверь, вернётся, будто и не было шести лет нашей разлуки. И сюрпризы ждут нас уже на концерте!

Открытие вечера

Антоха МС — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, обладатель уникального стиля, который вобрал в себя элементы рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. Он частый гость главных фестивалей страны и теперь с большим предновогодним концертом заглянет в «16 Тонн»!

Камера и уют

Это будет камерная встреча, настолько уютная, что мы рекомендуем приходить в узорчатых свитерах с оленями, пижамах и кигуруми. Для особого настроения Антоха подготовил лучшие хиты, как ёлочные игрушки, которые порадуют всех меломанов. Музыка будет сопровождаться клавишами, саксофоном, акустической гитарой и трубой.

Сюрпризы на концерте

Сюрпризов ожидается много! Например, зрители смогут передать свои вопросы и послания артисту прямо на сцену. Он обещает оперативно ответить на них! Кроме того, в баре будут глинтвейн и шампанское — все привычные новогодние напитки для создания праздничной атмосферы.

Мы все долго ждали этой музыкальной встречи, и она обещает стать незабываемой!