Антоха MC
Антоха MC

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Антохи МС: новый масштаб и яркие эмоции

Антоха МС (Антон Кузнецов) — один из самых уникальных и ярких исполнителей российской сценической культуры. Мультиинструменталист, певец и трубач, он создает музыкальные произведения, в которых сочетаются рэгги, хаус, хип-хоп, джаз, танцевальный фанк и оркестровое диско.

За последние два года Антон уверенно поднял планку своих концертов: сольные выступления в Москве и Санкт-Петербурге превращаются в большие шоу, где зрители становятся частью незабываемого зрелища. Этот тур обещает быть ярким и непредсказуемым, что стало важной составляющей его взаимодействия с аудиторией.

Музыкальные эксперименты Антохи МС

Антоха активно экспериментирует с жанрами и образами. Его альбомы, такие как лонгплей «ШИК МОЛА» и акустический ЕР «Summer Live Session», привлекают внимание. Он также активно участвует в создании саундтреков к фильмам и сериалам, а его коллаборации с другими артистами, такими как Баста, The Hatters, DJ Stonik1917, Zivert и КАССЕТА, подчеркивают его многосторонность.

Неизменная искренность

На протяжении более 14 лет Антоха МС сохраняет свою искренность, что делает его музыку близкой каждому слушателю. Он продолжает расти и пробовать новое, но в основе его творчества остается та же честность, благодаря которой он остается «своим» для публики. На его концертах всегда ожидается что-то неожиданное: ни одно выступление не повторяет другое, а программа может варьироваться от драйва до лирики.

Будущее выступление в 2026 году

В 2026 году на концертах Антохи МС прозвучат не только главные хиты и свежие треки, но и материал, который не вошел в прошлогодние сет-листы. Уникальность каждого выступления гарантирует, что не придется видеть одно и то же снова.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события — покупайте билеты на концерт прямо сейчас!

6 марта пятница
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1500 ₽
27 марта пятница
19:00
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
от 2100 ₽
3 апреля пятница
19:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2200 ₽
4 апреля суббота
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 2500 ₽
9 апреля четверг
19:30
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
10 апреля пятница
19:30
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 2576 ₽
11 апреля суббота
19:30
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
12 апреля воскресенье
19:30
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
18 апреля суббота
20:00
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
от 1900 ₽
23 мая суббота
19:00
Соль Казань, Профсоюзная, 22
от 1900 ₽
30 мая суббота
20:00
Вечно молодой Самара, Ленинградская, 77, кластер Dom 77, вход через кофейную лавку
от 1500 ₽

Фотографии

