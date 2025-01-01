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Антистресс сказки «Для хороших людей»
Киноафиша Антистресс сказки «Для хороших людей»

Спектакль Антистресс сказки «Для хороших людей»

Постановка
Творческое объединение «Нетеатр» 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Актуальные современные тексты и интерактив

Приглашаем вас на уникальное театральное событие – «Антистресс-сказки». Это не просто спектакль, а настоящая феерия эмоций, юмора и музыки, способная развеять повседневные заботы.

Что такое «Антистресс-сказки»?

«Антистресс-сказки» – это:

  • Современные тексты: ни пыли, ни нафталина – только свежие и актуальные сюжеты;
  • Семь артистов: команда, заряженная юмором, импровизацией и музыкальной энергией;
  • Семнадцать музыкальных инструментов: от родной гармони до экзотического индонезийского диджериду.

Этот спектакль обещает стать отличным настроением для каждого зрителя. Смех, радость и атмосфера праздника – все это ждет вас на сцене.

Уникальная возможность для зрителей

Особенностью «Антистресс-сказок» является интерактивность. Зрители имеют возможность выйти на сцену и стать частью уникального театрального опыта. Не упустите шанс проявить свои таланты или поддержать любимого артиста!

Не упустите возможность окунуться в мир «Антистресс-сказок», где каждый найдет что-то для себя. Ждем вас на спектакле!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 23 июля
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
19:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
15:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 20 сентября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
15:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽

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