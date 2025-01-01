Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Антилото с комиками
Киноафиша Антилото с комиками

Антилото с комиками

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Лото с комиками: Возвращение к традициям

«Гуси-лебеди или барабанные палочки?» – именно так мы настроим вас на волну ностальгии. В этом сезоне мы возвращаем теплые вечера, наполненные игрой и весельем, но с неожиданным поворотом!

Что вас ждет?

Специальные вечера лото будут вести талантливые комики. Это значит, что скучать вам не придется – во время игры вы услышите массу шуток и оригинальных конкурсов. Каждый вечер станет уникальным благодаря непредсказуемым поворотам, которые будут радовать вас и дарить хорошее настроение.

Когда и где?

Игры будут проходить в уютной атмосфере нашего театра, создавая непринужденную обстановку для всех участников. Вы сможете насладиться не только самими играми, но и приятной компанией, а также вкусными угощениями, которые ждут вас в перерывах.

Интересные факты

Лото – это не просто игра, это целая традиция, которая из поколения в поколение передавалась как способ сближения людей. В нашем театре мы уверены, что такие вечера помогают создать теплую атмосферу и укрепить связи между зрителями.

Не упустите возможность провести вечер с удовольствием и задором! Ждем вас на наших вечерах лото с комиками.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 18 сентября
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
19 октября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Группировка Свердловск
18+
Рок
Группировка Свердловск
17 октября в 19:00 Ц
от 1500 ₽
Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
17 ноября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше