Вечер джаза с Теоной Контридзе на Транссибирском Арт-Фестивале

В рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирске выступит яркая и непредсказуемая Теона Контридзе. Эта харизматичная певица впервые представит своё искусство в качестве солистки, сочетая элементы джаза, соула, фанка и поп-музыки.

Стиль и выступление

Стиль Теоны невозможно ограничить одним жанром: каждое её выступление — это искреннее и личное высказывание, наполненное диалогом со зрителем, юмором и потрясающей энергией. Концерты Теоны — это не просто музыка, это целое представление.

Музыканты

На сцене вместе с ней выступит сильный ансамбль музыкантов: Евгений Лебедев (фортепиано), Константин Сафьянов (саксофон), Александр Папий (гитара), Антон Ревнюк (бас-гитара) и Александр Ахмаев (ударные).

Не пропустите!

Этот концерт — уникальная возможность увидеть джаз в его самом живом, свободном и эмоциональном проявлении. Мы приглашаем вас стать частью этого музыкального события!