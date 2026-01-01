Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Антихит
Киноафиша Антихит

Антихит

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечер джаза с Теоной Контридзе на Транссибирском Арт-Фестивале

В рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирске выступит яркая и непредсказуемая Теона Контридзе. Эта харизматичная певица впервые представит своё искусство в качестве солистки, сочетая элементы джаза, соула, фанка и поп-музыки.

Стиль и выступление

Стиль Теоны невозможно ограничить одним жанром: каждое её выступление — это искреннее и личное высказывание, наполненное диалогом со зрителем, юмором и потрясающей энергией. Концерты Теоны — это не просто музыка, это целое представление.

Музыканты

На сцене вместе с ней выступит сильный ансамбль музыкантов: Евгений Лебедев (фортепиано), Константин Сафьянов (саксофон), Александр Папий (гитара), Антон Ревнюк (бас-гитара) и Александр Ахмаев (ударные).

Не пропустите!

Этот концерт — уникальная возможность увидеть джаз в его самом живом, свободном и эмоциональном проявлении. Мы приглашаем вас стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Антихит

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
5 апреля воскресенье
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Viva trumpet: классика vs джаз
12+
Джаз Классическая музыка
Viva trumpet: классика vs джаз
13 марта в 19:00 Концертный зал им. Каца
от 1000 ₽
Биг-бэнд Владимира Толкачева и Карины Кожевниковой
12+
Джаз
Биг-бэнд Владимира Толкачева и Карины Кожевниковой
10 марта в 19:00 Дом ученых
от 500 ₽
Цу Е Фа
6+
Поп
Цу Е Фа
19 апреля в 19:00 КК им. Маяковского
от 3600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше