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Антигона
Киноафиша Антигона

Спектакль Антигона

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Антигона» в ТЮЗе им. Брянцева: вечный выбор между долгом и сердцем

На сцене ТЮЗа — постановка трагической истории, знакомой человечеству уже более двух тысячелетий. «Антигона» в интерпретации режиссера Александра Морфова переносит зрителей в мир, где борьба за власть сталкивается с человеческими чувствами, а выбор между долгом и совестью оборачивается драмой.

Классика сквозь века

Антигона — дочь царя Эдипа, героиня древнегреческой мифологии. Ее братья, Этеокл и Полиник, гибнут в схватке за власть. Этеокла хоронят с почестями, но тело Полиника, которого обвиняют в измене, оставляют без погребения. Нарушая запрет царя Креона, Антигона осмеливается предать брата земле, за что сталкивается с суровым наказанием.

Этот вечный сюжет вдохновлял художников, композиторов, писателей и режиссеров. Одними из самых известных интерпретаций стали трагедия Софокла и пьеса французского драматурга Жана Ануя. Именно к версии Ануя обращается Александр Морфов, используя перевод Валентина Дмитриева.

Современный взгляд на вечные темы

Спектакль в ТЮЗе рассказывает историю молодой девушки, которая выбирает путь противостояния. Антигона — не просто символ сопротивления тирании, но и воплощение глубокой любви к близким и верности своим убеждениям.

Ее выбор далек от однозначности: Антигоне хочется жить, любить и быть счастливой. У нее есть возлюбленный, мечты и надежды. Но ее имя — Антигона, и она не может предать себя и свои ценности.

Особенности постановки

Александр Морфов наполняет трагедию живыми эмоциями, делая её близкой современному зрителю. Здесь не только судьба героини, но и размышления о власти, совести и человеческом достоинстве.

Почему стоит посмотреть?

«Антигона» — это не только глубокая драма, но и уникальная возможность заглянуть вглубь себя. Какой выбор сделали бы вы: послушаться голоса сердца или подчиниться приказу?

Приходите в ТЮЗ на встречу с классикой, которая продолжает говорить на языке современности.

Режиссер
Александр Морфов
В ролях
Анна Слынько
Борис Ивушин
Анна Мигицко
Дмитрий Хасанов
Анна Дюкова
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