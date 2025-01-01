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Антигона
Билеты от 1000₽
Киноафиша Антигона

Спектакль Антигона

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Исторические корни трагедии в сценической интерпретации Владимира Киммельмана

В Древних Афинах говорили: «Выше всего в жизни людской — закон, и неписаный закон — выше писаного». Эти слова стали основой для трагедии Софокла «Антигона», написанной в 442 году до н. э. Спустя почти два тысячелетия, в начале 40-х годов ХХ века, Жан Ануй, вдохновлённый произведением Софокла, создал свою версию «Антигоны» в оккупированном Париже. Её образ стал символом борьбы с фашизмом и воплощением высшей нравственности.

Сюжет и мифологическая основа

Сюжет пьесы построен на мифах фиванского цикла. Полиник, сын царя Эдипа, после смерти отца вступил в борьбу за власть со своим братом и погиб у стен Фив. Новый царь, Креон, запретил хоронить тело Полиника, в то время как его брат Этеокл, защищавший город, был погребён по закону. Антигона, младшая сестра братьев, не смирилась с несправедливым решением и, минуя охрану, похоронила брата, зная, что за это её ждёт смертная казнь. Для неё законы совести и Богов оказались важнее, чем приказы правителя.

Философские вопросы произведения

В центре трагедии лежат вопросы, над которыми человечество задумывается уже тысячи лет: судьба или воля? Законы страны или законы совести? Ради чего человек готов пожертвовать всем — ради любви, правды, или внутренней гармонии? Ответов на эти вопросы не существует, и каждый раз новый выбор остаётся за человеком.

Современный взгляд режиссёра

Режиссёр Владимир Киммельман отметил: «Перечитав „Антигону“ Ануя, я понял, что, во-первых, актуальней пьесу сейчас тяжело найти, ощущение, что она написана сегодня. Написана красиво и мощно. Во-вторых, чем тяжелее материал, тем мне, как режиссёру, интереснее с ним работать».

Режиссер
Владимир Киммельман
В ролях
Эва Мильграм
Александра Милешина
Борис Миронов
Елена Пурис
Егор Абрамов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Антигона

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