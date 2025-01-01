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Антигона
Киноафиша Антигона

Спектакль Антигона

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Древняя трагедия о семье и долге

Классика сквозь призму семьи

Режиссёры Григорий Козлов и Максим Фомин представляют «Антигону» не просто как древнегреческую трагедию, а как историю о семье, традициях и человеческих ценностях. В центре внимания — юная Антигона, которая всего лишь хочет быть рядом с родными, объединить прошлое, настоящее и будущее, сохранив единство рода.

Похороны как акт возвращения к традициям
Для Антигоны похороны брата Полиника — это не просто ритуал, а важный шаг, чтобы вернуть его душе место в семье. Запрет царя Креонта на захоронение — лишь временная прихоть, не способная отменить милосердие, предписанное самими богами. Даже строгие боги Эллады призывают почтительно относиться к павшим.

Антигона — человек, а не героиня

Авторы спектакля представляют Антигону не как героическую бунтарку или воительницу, а как обычного человека, пытающегося восстановить гармонию в своём маленьком мире. Её действия находят отклик среди горожан Фив, которые также хотят сохранить обычаи и традиции, достойно почтить своих умерших.

Борьба за человечность
Трагедия «Антигона» поднимает вечные вопросы о человечности, милосердии и сохранении семейных традиций. Спектакль Григория Козлова и Максима Фомина призывает зрителя задуматься о том, что единственный способ спасти мир — это помнить о своих корнях и традициях, ценить память и действовать вопреки обстоятельствам ради высших нравственных ценностей.

Нравственный выбор каждого
Эта постановка обращается к вечным вопросам человеческой сущности и долга перед своими близкими. Спектакль раскрывает, как сила воли и память о предках помогают людям восстанавливать мир и сохранять человечность даже в самые тяжёлые времена.

Режиссер
Григорий Козлов
В ролях
Максим Фомин
Анна Арефьева
Марина Даминева
Есения Раевская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 500 ₽

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