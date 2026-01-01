Спектакль Антигона

Антигона
Билеты от 1000₽
Продолжительность 1 час 20 минут
О спектакле

Возрождение рок-оперы:«Антигона»

Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского представляет уникальную театральную постановку рок-оперы «Антигона», основанной на вечном сюжете трагедии Софокла. Этот спектакль - не только динамичная интерпретация известной истории, но и дань памяти композитору Владимиру Соколову, основателю авторского экспериментального театра-студии «Театр пилигримов». В этом году мы отмечаем 30-летие с момента создания оригинальной постановки.

Сюжет и музыкальное содержание

Спектакль основан на древнегреческом мифе, в котором Антигона, дочь царя Эдипа, противостоит новому царю Фив, Креонту. После трагической смерти ее братьев, Этеокла и Полиника, Креонт приказывает похоронить одного из них с почестями, в то время как тело второго остается непогребённым. Несмотря на указ царя, юная Антигона принимает решение предать земле своего брата, осознавая, что это может привести к её казни.

В рок-опере звучат песни на стихи известных поэтов, таких как Марина Цветаева, Осип Мандельштам и Александр Айдаров, что придаёт спектаклю особую поэтическую глубину и эмоциональную насыщенность.

Технические новшества и масштабность

Спектакль реализован с использованием современных художественных и технических средств. На сцене выступают не только артисты театра, но и оркестр, балет и рок-группа «Extrovert», что делает представление по-настоящему масштабным. Зрители смогут насладиться звучанием симфонического оркестра в живом сопровождении рок-музыки.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, который соединяет традиции и современность, эмоции и музыку на одной сцене.

Май
16 мая суббота
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1000 ₽

Фотографии

Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона Антигона

В ближайшие дни

Мужской сезон. Иммерсивный спектакль-шоу под дождем
16+
Танцевальный Иммерсивный
Мужской сезон. Иммерсивный спектакль-шоу под дождем
17 мая в 15:00 Театр на Мельникова
от 700 ₽
Скоморох Памфалон
16+
Драма
Скоморох Памфалон
5 апреля в 15:00 Центр драматургии и режиссуры на Поварской
от 6400 ₽
И никого не стало
16+
Драма
И никого не стало
18 марта в 19:00 Современник. Другая сцена
от 4500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
