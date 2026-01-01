Спектакль Антигона

Возрождение рок-оперы:«Антигона»

Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского представляет уникальную театральную постановку рок-оперы «Антигона», основанной на вечном сюжете трагедии Софокла. Этот спектакль - не только динамичная интерпретация известной истории, но и дань памяти композитору Владимиру Соколову, основателю авторского экспериментального театра-студии «Театр пилигримов». В этом году мы отмечаем 30-летие с момента создания оригинальной постановки.

Сюжет и музыкальное содержание

Спектакль основан на древнегреческом мифе, в котором Антигона, дочь царя Эдипа, противостоит новому царю Фив, Креонту. После трагической смерти ее братьев, Этеокла и Полиника, Креонт приказывает похоронить одного из них с почестями, в то время как тело второго остается непогребённым. Несмотря на указ царя, юная Антигона принимает решение предать земле своего брата, осознавая, что это может привести к её казни.

В рок-опере звучат песни на стихи известных поэтов, таких как Марина Цветаева, Осип Мандельштам и Александр Айдаров, что придаёт спектаклю особую поэтическую глубину и эмоциональную насыщенность.

Технические новшества и масштабность

Спектакль реализован с использованием современных художественных и технических средств. На сцене выступают не только артисты театра, но и оркестр, балет и рок-группа «Extrovert», что делает представление по-настоящему масштабным. Зрители смогут насладиться звучанием симфонического оркестра в живом сопровождении рок-музыки.

