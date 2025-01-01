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Антигона. Миф
Киноафиша Антигона. Миф

Спектакль Антигона. Миф

Постановка
Малый театр кукол МТК 16+
Режиссер Олег Жюгжда
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Древнегреческий миф в современном прочтении Малого театра кукол

«Антигона. Миф» — это классический миф в современной интерпретации, который переносит зрителя в древнюю Грецию, где разворачиваются трагические события вокруг несчастной судьбы героини.

Антигона теряет своего брата в братоубийственной войне, и, несмотря на запрет царя Фив Креонта, который велит не предавать земле тело «изменника родины», она решает нарушить этот закон и отдать брату последние почести. Спектакль затрагивает важнейшие темы — столкновение закона и справедливости, вопросы морали и долга, а также древнегреческие страсти, которые до сих пор волнуют сердца людей.

Спектакль о вечных дилеммах

«Антигона» — это не просто рассказ о трагедии одного человека, это вечная борьба личных убеждений с государственными законами, которые часто идут вразрез с моралью. История о том, как закон может быть несправедливым, и как человек, несмотря на риск, готов стоять за свои убеждения.

Если вы когда-либо задумывались, что важнее — закон или совесть, то этот спектакль точно заставит вас поразмышлять.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1000 ₽

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