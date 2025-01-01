Антиформалистический раёк

Музыка вне себя: Концертный цикл с художественными манифестами

С 18 июля по 9 сентября зрителей ждет уникальный концертный цикл «Музыка вне себя». В рамках программы будут представлены художественные манифесты различных эпох и контекстов, которые исследуют, как музыка реагирует на попытки навязать ей жесткие рамки эстетической и идеологической нормы.

Интересные факты о концерте

Первый концерт цикла обещает быть особенно насыщенным и разнообразным. В нем прозвучат произведения, которые по своей сути оспаривают традиционные представления о музыке. Зрители смогут насладиться яркими композициями, которые заставят переосмыслить привычные музыкальные каноны.

Цены на билеты

Билеты на концерт можно приобрести заранее со скидкой. Обратите внимание на изменение цен в зависимости от даты:

18 июл – 13 авг: 2500 руб.

14 – 27 авг: 2800 руб.

28 авг – 4 сен: 3100 руб.

5 – 9 сен: 3400 руб.

Стоимость льготного билета остается неизменной и составляет 1400 руб.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия! Концертный цикл «Музыка вне себя» — это шанс открыть новые горизонты в восприятии музыки и искусства. Билеты уже в продаже, спешите купить их, пока действуют скидки!