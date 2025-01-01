Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Антиформалистический раёк
Билеты от 1400₽
Киноафиша Антиформалистический раёк

Антиформалистический раёк

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Музыка вне себя: Концертный цикл с художественными манифестами

С 18 июля по 9 сентября зрителей ждет уникальный концертный цикл «Музыка вне себя». В рамках программы будут представлены художественные манифесты различных эпох и контекстов, которые исследуют, как музыка реагирует на попытки навязать ей жесткие рамки эстетической и идеологической нормы.

Интересные факты о концерте

Первый концерт цикла обещает быть особенно насыщенным и разнообразным. В нем прозвучат произведения, которые по своей сути оспаривают традиционные представления о музыке. Зрители смогут насладиться яркими композициями, которые заставят переосмыслить привычные музыкальные каноны.

Цены на билеты

Билеты на концерт можно приобрести заранее со скидкой. Обратите внимание на изменение цен в зависимости от даты:

  • 18 июл – 13 авг: 2500 руб.
  • 14 – 27 авг: 2800 руб.
  • 28 авг – 4 сен: 3100 руб.
  • 5 – 9 сен: 3400 руб.

Стоимость льготного билета остается неизменной и составляет 1400 руб.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия! Концертный цикл «Музыка вне себя» — это шанс открыть новые горизонты в восприятии музыки и искусства. Билеты уже в продаже, спешите купить их, пока действуют скидки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
20:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Симфонические хиты. Шедевры ABBA, Queen, The Beatles, Sting
12+
Рок
Симфонические хиты. Шедевры ABBA, Queen, The Beatles, Sting
6 сентября в 21:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
31 октября в 19:00 Музей Пушкина
от 999 ₽
18+
Иное место
31 июля в 19:15 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше