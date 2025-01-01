Спектакль Антидепрессант

Городской театр представляет программу «Новые имена. Лето»

Представляем программу «Новые имена. Лето» — резиденцию Городского театра, в рамках которой молодые профессиональные команды представляют свои спектакли на нашей сцене. Одним из ярких событий этой программы станет театрально-музыкальный квартирник «Антидепрессант» от петербургских актёров Вячеслава Коробицина и Александра Мицкевича.

Музыка и поэзия на одной сцене

Основой композиции спектакля стали песни времён Ленинградского рок-клуба, а также более поздние произведения таких культовых авторов, как Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Леонид Фёдоров и Юрий Шевчук. Эти музыкальные номера органично сочетаются с текстами Михаила Жванецкого, Александра Блока и Боба Дилана.

Импровизация и взаимодействие с зрителем

Неотъемлемой частью спектакля является свободный импровизированный разговор актёров со зрителем, который добавляет живости и интерактивности в представление. Важное место занимают также авторские композиции Славы Коробицина, создателя инди-группы Sound Of Soma.

Тематика и атмосфера спектакля

Все эти элементы постепенно складываются в историю о молодости, где находят отражение любовь, музыка, абсурд и радость творчества. Спектакль обещает быть насыщенным и эмоциональным, погружая зрителей в атмосферу свободного самовыражения и ностальгии.

Команда создателей

Авторы композиции: Александр Мицкевич, Вячеслав Коробицин

Александр Мицкевич, Вячеслав Коробицин Автор музыки: Вячеслав Коробицин

Вячеслав Коробицин Продюсер: Александр Мицкевич

Александр Мицкевич Технический директор: Николь Колосова

Актёры

Вячеслав Коробицин

Александр Мицкевич

Не упустите возможность насладиться уникальным театральным опытом, который объединяет музыку, поэзию и живое взаимодействие с публикой!