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Антидепрессант
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Спектакль Антидепрессант

Постановка
Городской театр 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Городской театр представляет программу «Новые имена. Лето»

Представляем программу «Новые имена. Лето» — резиденцию Городского театра, в рамках которой молодые профессиональные команды представляют свои спектакли на нашей сцене. Одним из ярких событий этой программы станет театрально-музыкальный квартирник «Антидепрессант» от петербургских актёров Вячеслава Коробицина и Александра Мицкевича.

Музыка и поэзия на одной сцене

Основой композиции спектакля стали песни времён Ленинградского рок-клуба, а также более поздние произведения таких культовых авторов, как Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Леонид Фёдоров и Юрий Шевчук. Эти музыкальные номера органично сочетаются с текстами Михаила Жванецкого, Александра Блока и Боба Дилана.

Импровизация и взаимодействие с зрителем

Неотъемлемой частью спектакля является свободный импровизированный разговор актёров со зрителем, который добавляет живости и интерактивности в представление. Важное место занимают также авторские композиции Славы Коробицина, создателя инди-группы Sound Of Soma.

Тематика и атмосфера спектакля

Все эти элементы постепенно складываются в историю о молодости, где находят отражение любовь, музыка, абсурд и радость творчества. Спектакль обещает быть насыщенным и эмоциональным, погружая зрителей в атмосферу свободного самовыражения и ностальгии.

Команда создателей

  • Авторы композиции: Александр Мицкевич, Вячеслав Коробицин
  • Автор музыки: Вячеслав Коробицин
  • Продюсер: Александр Мицкевич
  • Технический директор: Николь Колосова

Актёры

  • Вячеслав Коробицин
  • Александр Мицкевич

Не упустите возможность насладиться уникальным театральным опытом, который объединяет музыку, поэзию и живое взаимодействие с публикой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Городской театр Санкт-Петербург, Литейный просп., 46
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