Спектакль Антидепрессант

Представляем программу «Новые имена. Лето» — резиденцию Городского театра, в рамках которой молодые профессиональные команды представляют свои спектакли на нашей сцене. Одним из ярких событий этой программы станет театрально-музыкальный квартирник «Антидепрессант» от петербургских актёров Вячеслава Коробицина и Александра Мицкевича.
Основой композиции спектакля стали песни времён Ленинградского рок-клуба, а также более поздние произведения таких культовых авторов, как Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Леонид Фёдоров и Юрий Шевчук. Эти музыкальные номера органично сочетаются с текстами Михаила Жванецкого, Александра Блока и Боба Дилана.
Неотъемлемой частью спектакля является свободный импровизированный разговор актёров со зрителем, который добавляет живости и интерактивности в представление. Важное место занимают также авторские композиции Славы Коробицина, создателя инди-группы Sound Of Soma.
Все эти элементы постепенно складываются в историю о молодости, где находят отражение любовь, музыка, абсурд и радость творчества. Спектакль обещает быть насыщенным и эмоциональным, погружая зрителей в атмосферу свободного самовыражения и ностальгии.
Не упустите возможность насладиться уникальным театральным опытом, который объединяет музыку, поэзию и живое взаимодействие с публикой!