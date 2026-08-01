Новая экспозиция античного стекла в Эрмитаже

В Реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа «Старая деревня» открывается постоянная экспозиция античного стекла. Она станет дополнением к комплексу открытых хранений Отдела Античного мира и познакомит зрителей с произведениями искусства, созданными древними стеклоделами.

Разнообразие античных хранений

Экспозиция включает шесть различных направлений, среди которых «Античная архитектура», «Античные амфоры», «Деревянные саркофаги», «Античные надписи» и «Античный некрополь». Новый раздел последних хранений представит изделия стеклоделов, датируемые VI в. до н. э. - IV в. н. э.

Уникальные экспонаты

Посетители смогут увидеть около 70 экспонатов, большинство из которых ранее выставлялись только на временных выставках, посвященных античному стеклоделию. Эти предметы были обнаружены в ходе археологических раскопок греческих городов-колоний на Юге России в XIX - начале XX века.

Значимые коллекционеры

Многие из экспонатов были собраны известными коллекционерами, такими как А. В. Новиков, А. А. Бобринский и Ю. Х. Лемме. Например, Александр Васильевич Новиков, известный благотворитель и коллекционер, приобрел 535 предметов, которые теперь находятся в коллекции Эрмитажа.

Граф Бобринский, занимавший множество должностей в Российской Империи, также способствовал пополнению запасов Эрмитажа. Его коллекция включает в себя множество археологических находок и предметов, приобретенных у антикваров.

Юлиус Христианович Лемме, предприниматель, также внёс свой вклад в собрание античных артефактов, закупая у так называемых «черных копателей» оригинальные стеклянные сосуды.

Техника и стиль древних мастеров

Экспозиция включает сосуды, примеры разных техник и форм, таких как алабастры и амфориски, созданные с использованием уникальных технологий. Важным моментом является изобретение стеклодувной трубки, которая изменила подход к стеклоделию: мастера начали создавать изысканные изделия с замысловатыми узорами.

Каждый предмет на выставке - это не только произведение искусства, но и часть истории античного мира. Посетители могут увидеть как простые сосуды для сервировки, так и сложные ритуальные утварь, демонстрирующие высокое мастерство античных стеклоделов.

Кураторы и подготовка экспозиции

Новая экспозиция подготовлена Отделом Античного мира Государственного Эрмитажа под руководством заведующей Анны Алексеевны Трофимовой. В команде кураторов выделяются Елена Нисоновна Ходза и Ольга Витальевна Горская, обеспечившие тщательную подготовку всех материалов для выставки.

Посетите новое выставочное пространство и откройте для себя невероятный мир античного стекла, который позволит вам ближе познакомиться с техниками и искусством наших предков.